移動出行新選擇　新北共享運具再添生力軍

▲共享汽車（iRent）。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

共享經濟帶動共享運具盛行並逐漸普及，新北市推動共享運具快速發展，iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare等4家業者在新北市營運共享汽車、共享機車，累計使用高達1484.7萬車次，現在又有業者加入服務，自2月1日起在汐止區智興立體停車場、永和區保生平面停車場、中和區民德立體停車場和蘆洲區仁愛立體停車場可租借仲行Uride共享汽車，讓市民返鄉、出遊多了新選擇。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，目前iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare在新北市營運共享汽車、共享機車，待仲行Uride上線後5家共享運具業者於新北市內總計申請1萬5282輛機車、3342輛汽車提供共享移動服務。在結合現有公共運輸路網的優勢下，可作為大眾運輸路線、時段的延伸，解決大眾運輸的最後一哩路問題。同時，共享運具的推行也將減輕私有車輛停車壓力、交通壅塞，並減少運輸碳排放，促進城市永續發展。

▲共享汽車（格上）。

吳政諺說，共享經濟市場中，以交通運輸業的服務發展最為普及，民眾從擁有者轉變為使用者，不須花大錢養車，就可滿足多元用車需求；新北市於2020年12月9日公告實施共享運具經營業管理自治條例，iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare等4家業者在新北市營運，會員總人數迄今達87.2萬人，使用車次累計高達1484.7萬車次。

交通局表示，仲行Uride共享汽車已獲准營運，在汐止區智興立體停車場、永和區保生平面停車場、中和區民德立體停車場和蘆洲區仁愛立體停車場提供同站租還服務，民眾只要透過手機APP就可24小時隨時租車、還車，省去養車、租停車位的麻煩；交通局鼓勵市民多利用共享運具服務，體驗更加靈活、環保的出行方式，逐步降低私人車輛持有率及使用率，以減少停車需求，讓有限的城市空間得以釋放，更為城市交通節能減碳出一份心力。