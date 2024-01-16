無法再牽姊姊的手…枉死國三生獨立又懂事　校長深夜吐悲痛心聲

▲新北國三生不幸遭割頸身亡，校長在臉書抒發悲痛心情。（圖／記者戴上容翻攝）



記者黃資真／新北報導

新北一名國三生遭同學割頸身亡，血腥事件震驚全台，校長昨(15)日深夜發文表示，這名15歲的弟弟為了照顧身心障礙的姊姊，放棄資優班資格，選擇與姊姊讀同間中學，如今弟弟不幸逝去，除了滿滿的遺憾，也希望大家可以替弟弟完成他的心願「一起牽起姐姐的手！」

校長在臉書PO文提到，在每一天前往會館陪伴關懷家屬的時光中，屢屢聽見他的媽媽唸著佛號，祈願弟弟即身成佛，感受到爸爸的堅毅、正直、無私的愛，祈願司法給弟弟公道、正義，「而在我心中也許下承諾，一定要窮盡心力去營造一個更安全友善的校園環境！」

回想起在靈堂見到學生姊姊時，校長憶起她睜大雙眼、抓著爸爸的手問「你是誰？」，爸爸告知後，姊姊握住他的手貼近臉龐，「霎時感受到軟軟的，暖暖的愛，我想那是弟弟牽著姐姐時的感覺」、「我壓抑眼眶打轉的淚，內心激動不已，鼻酸心疼生起，那是我此生無法彌補的遺憾與傷痛自責的複雜心情」。

校長提到，該生是個溫和靦腆正直，獨立懂事的男孩，是爸爸媽媽的好幫手，也是姐姐眼中的好弟弟，在學校更是老師的得力助手，經常擔任班上維持班級秩序的角色，常常見義勇為、熱心助人，深得同學的喜愛，更被多數同學認可選為班級模範生。

▲事發後校內設置追思小站，供大家寫紙條送給該學生。（圖／教育局提供）



校長也說，事實上，該生的姊姊是身心障礙者，他從小就處處為姊姊著想，立志要好好照顧她，陪伴她一直到老，因媽媽工作忙碌的關係，每天放學時怕姊姊亂跑，總是幫忙牽著手一起回家。

校長還說，該生其實在小六就通過數理科資賦優異鑑定，原本能夠就讀資優班學校，但為了照顧姊姊，才選擇念同一所中學，下課時還會利用短暫的時間，跑到特教班教室偷偷關心姊姊；甚至為了節省家中費用，該生從不補習，但會利用假日的時間參與新北市國中校外資賦優異課程方案，每到假日就由爸爸騎著摩托車載弟弟到他校上資賦優異課程，弟弟的貼心程度也讓父親稱讚「弟弟從來沒有忤逆過他，從未頂過嘴，真的是來報恩的孩子。」

然而，校長痛心表示，經過這次事件，弟弟再也無法牽起姊姊的手，對於姊姊的未來，父母更不敢多想，「爸爸說：『我現在年紀漸大了，就照顧姊姊到我無法照顧為止。』話語有著許多無奈，更令聽到的人心酸。」

文章最後，校長說出心中的期盼，「我想再牽著姊姊的手，讓姊姊感受軟軟的、暖暖的愛，如同弟弟做的一般。也想更多人一起牽著姊姊的手，讓她感受安全、溫暖與滿滿的愛！」、「對於弟弟這份照顧姊姊的心願，每每在夜深人靜的時候，我常常想起該如何去協助他完成未竟的願望，也許我可以為他做些什麼？也許更多支持關懷他的人也可以幫助弟弟完成心願⋯⋯」希望大家一起牽起姊姊的手！