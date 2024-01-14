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警車直接停「跳石公車亭」遭網PO照怒控　警方回應2大原因

▲新北警車閃燈違停「跳石公車亭」。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲新北警車閃燈違停「跳石公車亭」。（圖／翻攝自《爆料公社》，下同）

記者郭世賢／新北報導

位在新北市金山區淡金公路上「跳石公車亭」，就像是蓋在海上般，後方即是一望無際的蔚藍海岸線，吸引許多網友們當現場搶拍，沒想到卻被警方阻止，還將警車閃警示燈直接停在人行道上，把公車亭整個擋住，網友在網路發文表示：「警車直接停在公車站牌，這樣是對的嗎？」

淡金公路跳石海岸上的跳石公車站，號稱「台灣最美的公車站」吸引無數民眾專程來到此拍照打卡，但有網友在《爆料公社》發文指控：「警車直接停在公車站牌，旁邊的停車格也不讓人停，這樣是對的嗎？」

▲新北警車閃燈違停「跳石公車亭」。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲民眾擔心怕錯過搭車，還站在警車旁等候。

根據網友PO出的照片，可以看到是新北市金山警分局的巡邏車，就這樣大剌剌的停在人行道公車亭前，把跳石公車亭整個阻擋住，還有民眾坐在公車亭內的椅子上等公車，因擔心怕錯過搭車，還站在警車旁等候，且警員就站在旁邊。

金山警分局回應表示，有關本分局警車停於公車站牌旁一事，警員獲報於跳石公車站牌前，有多名遊客聚集在該處拍攝景點，部份遊客為取景甚至於道路中拍攝，影響交通安全，警員將警車停於該處守望，並勸導遊客離開道路及分隔島，以免發生事故。另依據道路交通安全規則第113條，警備車於執行任務時，其臨時停車及停車地點不受限制。感謝民眾對交通問題的關心，如仍有疑問歡迎來電中角派出所（電話：02-24982136），將竭誠為你說明。

▲新北警車閃燈違停「跳石公車亭」。（圖／翻攝自《爆料公社》）

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