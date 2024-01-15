萬里漁港東外堤延伸工程開工　侯友宜盼打造安全漁作環境

▲萬里漁港東外堤延伸工程開工典禮。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為改善漁港航道安全，新北市政府與中央攜手辦理萬里漁港東外堤延伸工程，市長侯友宜今（15日）出席開工典禮表達對漁港建設的全力支持，期盼工程盡速完工，打造安全漁作環境，帶動漁獲量提升。明（16日）恰巧為萬里區漁會許順發總幹事榮退，侯市長也頒贈匾額感謝他為新北漁業的付出。

侯友宜表示，漁港的安全與機能會直接影響漁民生計，萬里漁港作為新北重要漁港之一，每年有近萬次漁船進出，更是新北萬里蟹的重要產地。考量漁港因其地理位置及自然地形，冬季常受強烈東北季風影響，港口防波堤未遮蔽的航道經常遭遇強烈側浪衝擊，增加漁民航行風險，市府與中央共同推動本次防波堤延伸工程，盼有效提升漁港航道的安全性和港內靜穩度，提供漁民更安全的作業環境。

▲為改善漁港航道安全，新北市府規劃延長萬里漁港東外防波堤60公尺。

漁業處表示，本次東外堤延伸工程係市府經過多年規劃評估辦理港區數值模擬及水工模型試驗，考量安全性及整體靜穩度提出延伸防波堤60公尺方案，並改善港口至東外堤間航道區域的淤積情形。該工程需克服外海水深達8公尺之地形及東北季風風浪影響，採用沉箱工法，製作高達8公尺之沉箱，於海面上鑿洞引入海水使沉箱下沉至定位，並就地取材於內部填充原有沙石作為防波堤結構，確保整體結構安全性。工程預計於2025年4月完工，由市府與中央共同挹注經費，工程經費1億8000萬元。

近年市府持續推動「嗨漁港」，不僅關注漁民需求，更依據漁港特性及周邊景點進行相應改善，發展在地多元價值，目前已翻轉22處漁港，繼續朝2026年翻轉全市28處漁港的目標邁進。

▲萬里區漁會許順發總幹事（右）榮退，侯友宜（左）感謝許總幹事對新北漁業的付出。