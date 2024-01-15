佛光山三重禪淨中心送暖　贈三重區公所臘八粥結緣祝福

▲佛光山三重禪淨中心如宗法師（中）暖心贈500份臘八粥予三重單位，由三重區長王坤南（右1）代表受贈。（圖／新北市三重區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

佛光山三重禪淨中心於今（15日）上午10時，由監寺如宗法師率領眾師兄、師姐及志工們帶著500份熱騰騰的臘八粥至三重區公所，要將「法寶節」的福份分送給區公所同仁，希冀在新的一年大家都能平安順心、共享太平，並由三重區長王坤南代表公所同仁受贈如宗法師的「暖心大禮」並致贈感謝狀，讓今年的冬天更具溫馨。

如宗法師表示，據佛家論「法寶節」係源自佛陀成道日，相傳佛陀成道前，因牧羊女供養乳糜，在農曆12月8日於伽耶山菩提樹下夜暏明星悟道，而終成就得道，因此後人稱此日為「佛陀成道紀念日」又稱「法寶節」。「人間有佛法」，提點我們在行有能力之餘，能仿效佛門施粥送福予以佈道，並與世界各地人士同霑佛陀成道法喜，傳達佛陀的慈悲與智慧。

▲結緣臘八粥，祝福公所同仁福慧增長、平安健康。

三重區長王坤南表示，每年農曆12月初8是「臘八節」，更是「佛陀成道紀念日」，是別具意義的重要日子。感謝監寺如宗法師代表佛光山三重禪淨中心至公所送暖，以及每年此刻的師兄師姐們，無不用心、辛勤準備並分送臘八粥，藉此宣揚佛陀成道及普度眾生的歷程與智慧，也提醒著我們要飲水思源、時常感恩；除了享用可口的臘八粥外，更能緬懷佛陀的大道精神，促進祥和社會安定的力量。

如宗法師表示，結緣之臘八粥亦分送至三重部分單位，有廟宇、學校、醫院、養護中心與銀行等處，歡喜結緣，祝福區公所同仁福慧增長，「做人更圓融、處事更周詳」。

▲三重區長王坤南致贈感謝狀，感謝三重禪淨中心師兄師姐一早辛勤忙碌帶來溫暖臘八粥。