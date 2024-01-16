泰男深夜難忍性慾！脫光全裸翻入豬圈　懷孕母豬被硬上

▲泰國一名男子難忍性慾，竟潛入豬圈性侵一頭懷孕了的母豬。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國北部武里南府最近傳出一起令人震驚的案件，一名身份不明的男子日前被逮到趁夜潛入豬圈，對一頭懷孕的母豬施以性侵，讓當地居民深感恐懼。

據泰媒The Thaiger報導，養豬的孔女士透露，她一頭9個月大的豬上個月剛懷了孕，於是自己便將懷孕的母豬連同另外2頭豬一起養在距離家中約20公尺遠的一個豬圈裡。

1月13日晚上10點，正當孔女士獨自在家搜索如何幫助豬隻生產的資訊時，突然聽到附近豬圈傳來了奇怪的聲響。孔女士以為母豬突然早產，於是便擔心地往窗外看去，豈料眼前的一幕卻讓她大吃一驚。

原來，豬圈內站著一名身高約155公分的裸體男子，而這名男子居然正在性侵她懷孕的豬，但由於孔女士不敢出去查看，因此她只能在臥室大聲喊叫，試圖阻止男子變態的行為。男子在聽見孔女士的聲音後，立即爬出豬圈逃走。

當晚，社區負責人和警方來到了孔女士家中展開調查。警方發現，被性侵的母豬生殖器腫脹，豬圈內和附近的道路也佈滿了腳印，而且豬圈周圍也散落著零星的米糠，懷疑男子在性侵母豬時，曾使用米糠來吸引母豬的注意力。

截至目前為止，警方還未掌握犯案男子的身份，而當地人也因為此事的發生深感恐慌。