飛機上有蛇！乘客驚嚇彈起擠走道避難　帥空少「一舉動」安撫眾人

▲乘客在曼谷飛往普吉島的航班上發現一條蛇。（示意圖／CFP）



記者羅翊宬／綜合報導

飛機上有蛇！泰國日前一架從曼谷飛往普吉島的航班中，有名乘客發現置物櫃燈管處竟然有蛇正在爬行，其他人則驚嚇到下意識從座位跳開至走道躲避，所幸一名冷靜、機警的男性空服員用寶特瓶將蛇撥進塑膠袋，才順利化解這場空中驚魂記，而過去也有乘客攜帶動物上機的案例。

根據泰媒《7頻道》、外媒《G1》，泰國亞洲航空航班「FD3025」空中巴士A320飛機於本月13從曼谷飛往普吉島，然而當飛機位於2000英尺（約609.6公尺）處高空時，卻有上層艙室的乘客無意間在置物櫃燈管旁發現一條正在爬行的蛇，而有其他乘客將驚險的一幕拍成短影音，上傳至社群媒體TikTok。

該段影片顯示，正當飛機準備降落在普吉島國際機場之際，這條小蛇出現在上層艙室隨身行李置物櫃的燈管旁，空服人員針對艙室進行檢查時接獲通報，於是便拿著塑膠袋、寶特瓶前往現場驅蛇，只見一名男空服員想將蛇引誘至寶特瓶內，不過計畫失敗後，他才轉往將蛇用寶特瓶撥進塑膠袋內。

空服人員無法確定該條蛇是否有毒、甚至是否有致命風險，因此將蛇捕獲後置放在櫥櫃中。

當飛機降落在普吉島後，地勤人員登上飛機、搜查乘客們的隨身行李，釐清是否有乘客將蛇類或其他動物走私到飛機上。後來，該條蛇經專家鑑定後，確認為布氏樹蛇（Blanford's Bridle Snake），是亞洲特有的無害蛇類，沒有毒、不會攻擊人類。

一名嚇得目瞪口呆的英國乘客表示，「即便在平常的時候，我也不喜歡令人毛骨悚然的爬蟲類動物，更別說我頭頂上的蛇了。當他們拿走蛇後，我感到非常欣慰。空服人員冷靜且專業。不過每當我感覺頭頂上有什麼時，就會開始抽搐，以為飛機上還有另一條蛇。」

據悉，去年10月，泰越捷航空從泰國曼谷飛往桃園國際機場的航班，航空公司發現旅客竟然攜帶星龜、土撥鼠、水獺等33隻動物，甚至還有空服人員的手被咬傷，一度引發混亂。