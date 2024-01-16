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社會 社會焦點 保障人權

5星飯店慶生趴　空姐泥醉慘遭性侵！已婚保時捷男判賠75萬

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲台北一名人夫追求空服員不成，竟趁她泥醉性侵。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名空服員小茵(化名)和一群朋友到五星飯店開房，為盧姓人夫慶生，玩到隔日凌晨小茵喝醉，先回房內臥室休息，沉睡中卻突然感到整個人都在搖動，驚覺下體有異物入侵而醒來，發現身邊只有盧男，崩潰痛哭怒告盧男性侵。一審法官依犯乘機性交罪，處盧4年徒刑。二審對盧男如何性侵有爭議，判定他以手指侵犯，仍維持4年刑期。小茵再提出民事訴訟求償555萬，台北地院判盧男要賠75萬元。可上訴。

判決指出，盧男透過共同朋友認識小茵，追求遭拒後，兩人維持普通朋友關係。2021年7月30日時，盧男找來小茵等一群朋友到五星級飯店為他慶生，眾人在房內喝了10幾瓶香檳、紅酒，小茵於清晨時因酒醉先到房內臥室休息，盧男見狀竟跟進房，趁小茵昏睡時性侵她，過程中小茵驚醒，並報警處理。

小茵證稱，「我在睡覺時，感覺陰部被侵犯，感覺就是平常跟男友的性行為一樣……當下我在睡覺，我整個人在床上，但是我感覺的我下面陰道是有人用性器官在侵犯我的，因為我整個人是在搖動的，我就驚醒了」，睜開眼睛只看到盧男在身旁，急忙打電話給房外的友人求救，友人進房後將盧男帶離，等到她冷靜下來，盧男有進房下跪道歉。

但盧男辯稱，是小茵叫喚他進臥室，還幫他開門，他也只抱著她睡，而後他突然被小茵叫醒，他看她喝多了，一時間也無法解釋，才順著她道歉。

不過蔡姓友人證稱，她接到小茵電話，聽到小茵很激動，崩潰痛哭說「被盧男X醒」，她於是請呂姓友人進臥室了解，而呂男也表示進房看到盧男跪在地上。

台北地院審理，法官檢視案發後臥室內的影像，只見小茵質問盧男為何碰她，而盧男跪倒在地直說「對不起」、「會負責任」，小茵怒問「你誰不碰敢碰我，怎樣，你覺得我不敢告你強姦是不是？」，盧男也回覆「照妳說什麼就算」，對性侵並不否認，被問動機還表示「就很單純，就是喜歡妳而已，就這樣，可是妳有跟我講過，就只能當朋友」等語，反應和自認清白的人截然不同，法官認為盧男犯行屬實，依犯乘機性交罪，處4年徒刑。

盧男再上訴，二審法官認為，小茵糜醉時查覺遭性侵而驚醒，只記得看到盧男與她同床共榻，其他細節不復記憶，但盧男一度證稱在「案發前」曾以「手指侵入」，又表示兩人是情侶「7月就曾發生關係」，但實質上兩人僅為普通朋友，沒有金錢往來或其他糾紛，認為盧男就是自曝他趁小茵泥醉的性侵過程，改判定他對小茵指侵1次，仍處4年徒刑。

民事上小茵再提告求償555萬，盧男表示自己有妻有兒，還有年邁父母須扶養，且目前剛創業，仍處於負債，認為小茵求償金額過高。不過民事法官按照小茵警詢時證詞，包含「全身有感覺到震動」、「與手指感覺完全不一樣」，認定小茵當時為泥醉狀態，因有相當搖動情形才驚醒，判定盧男以生殖器性侵，讓小茵至今受創至深，審酌小茵為空服員、盧男為公司老闆，名下有保時捷等情，判盧要賠75萬。可上訴。

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