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泰國小巴士「滿載17名中國客」翻覆！　至少2人重傷送醫

▲▼泰國小巴士翻覆「17名中國客送醫」。（圖／翻攝自泰媒）

▲泰國一輛滿載中國遊客的小巴士16日上午發生翻車意外。（圖／翻攝自泰媒）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一輛滿載中國遊客的小巴士16日上午發生翻車意外，造成車上17人受傷送醫，其中2人傷勢嚴重，初步判斷是巴士行駛速度過快才會導致翻覆。

綜合外媒報導，泰國一輛滿載中國遊客的小巴士16日上午8時左右，在塔廊縣一處公路發生翻覆意外，從現場照片可以看到，整輛巴士橫躺在雙向道路上，擋風玻璃全部破碎。

據了解，當時車上載有17名中國籍旅客，包含6名男性、8名女性和1名兒童，其中2人傷勢嚴重，目前已全數送往塔廊醫院（Thalang Hospital）進行治療。

當地警方表示，這起意外發生的地點本來就屬於事故多發區，周圍立有非常多警告標示，要求司機在轉彎時降低行駛速度。警方初步推測，這起意外發生的原因應是駕駛行駛速度太快，才會導致轉彎失控，目前仍在進行詳細調查。

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