陸客團遊普吉島遊覽車側翻　17人受傷...2人重傷送醫急救

記者魏有德／綜合報導

大陸一旅行團今在普吉島遊玩時發生意外事故，事故原因疑似是遊覽車過彎速度太快而側翻。經當地人員證實，該旅行團有17名陸籍人士（遊客及領隊）受傷，傷員中還包括孩童，其中，有兩人在車輛翻覆時被卡在車內受重傷，已被當地救援人員送醫急救。

▲大陸一旅行團在普吉島發生遊覽車側翻事故。（圖／翻攝四川日報，下同）

《央視》報導，泰國當地時間16日早上7時50分左右，一輛載有中國遊客的旅遊巴士在泰國普吉府塔廊縣一路段發生側翻。救援人員趕到現場後立即對受傷乘客進行急救，大多數人因撞擊受到擦傷和扭傷。

據了解，車上共20人，包括16名陸籍遊客、1名陸籍領隊、1名泰籍導遊及泰籍司機和助理。根據旅行團行程顯示，這輛遊覽車正前往攀牙府斯米蘭島，當車輛行經事發地點時，疑似過彎時車速過快導致車輛翻覆。

數據顯示，2024新年假期過後首週，共計81854名陸客湧入泰國，包括首都曼谷、度假勝地普吉島等地都有許多旅行團供遊客選擇。根據泰國國家旅遊局透露，大陸遊客較注重深度旅遊，不僅是觀光，更喜歡親自體驗泰國生活，尤其是大陸年輕一代，對旅遊項目中的特定活動更感興趣，例如音樂、體育、節慶、夜生活和醫療保健等。