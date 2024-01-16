女廁、公車亭3度性侵女學生　國中特教狼師辯「她幻想」仍判刑8年

▲北部呂姓特教老師3度性侵有輕度智能障礙的國中女學生，遭女學生指證歷歷，還辯稱她幻想。（示意圖／翻攝自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

北部呂姓特教國中老師利用女學生小晶（化名）有輕度智能障礙，對於男女交往懵懂，在第8堂課後，將她拉到女生廁所性侵，還兩度約她到公車亭指侵得逞，被小晶家人發現，報警處理。全案經法官審理，依3個成年人故意對少年犯乘機性交罪，合併處8年徒刑，全案還可上訴。

判決指出，呂男在國中特教班教課，明知14歲女學生小晶有輕度智能障礙，仍於前年4月到5月間在學校女廁、公車站候車亭內對她性侵3次，還要小晶刪除兩人間的曖昧訊息，避免自己犯行被發現。

小晶的2位姑姑察覺小晶行蹤詭異，經常藉口倒垃圾、散步外出，查看她手機後，發現她和呂師尚未刪除的訊息，詢問小晶內情後，又拿小晶的手機去對呂師套話，才驚覺小晶遭到侵犯，報警處理。

全案審理時，呂男表示，在學校小晶的導師會限制小晶找他聊天，所以他會和小晶約在「藍色小屋」，也就是小晶家門外的公車亭見面，兩人會單獨在外見面，都是因為小晶主動邀約，「我是一個有求必應的老師，學生要求我就會做到」，這是他的疏失。

呂男說，特教班裡每位同學他都喊「寶貝」，會對小晶說「喜歡寶貝身上的味道」、「香香」，是因為小晶向他分享洗髮精的味道。性平會報告只能顯示他對小晶過於關心、愛護或舉動過於親密，但不能證明他有性侵。因為他本身是特教班老師，對特教班學生他都是這樣的對待，小晶說他對她擁抱、撫摸、性交等陳述，有可能是出於自身的幻想。

法官審視相關證據，認為呂男藉教師身分對小晶逞慾，兩人已達到男女交往程度，呂男犯後否認犯行，全無悔意，態度不良好，審酌他無前科，目前無業，還要扶養1歲小孩等情，依3個成年人故意對少年犯乘機性交罪，合併處8年徒刑。全案還可上訴。