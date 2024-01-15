台東縣歡慶消防節　表揚41位警消及義消楷模

▲台東縣消防節，表揚41位警消及義消楷模。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局15日舉行113年度第29屆消防節慶祝大會，並進行授階、表揚共41位消防及義消楷模。縣長饒慶鈴表示，每年一度的慶祝大會是感謝所有警、義消及民間救難團體等消防夥伴無私付出的日子，今天也特別為31位新進同仁舉行師徒制授業儀式，讓同仁對消防業務更快上手，也為鄉親帶來更優質有效率的服務。

15日表揚內容包含授階1人、表揚消防、救災義消、救護義消、防災宣導義消楷模與資深義消41人，其中資深義消有服務年資達30年以上，更有長達40、45年者，感謝義消們長期為縣民的安全默默奮鬥。縣長饒慶鈴表示，新式勤休制度下，為兼顧消防人員健康權，服勤人數相對以往減少，經常需要義消們的協助配合，為了提升義消協勤能量，去(112)年台東辦理全台首創「消防車先鋒操作員」68小時的訓練，使通過考試的65位義消在火場擔任車輛操作員，增加第一線消防救災戰力。

臺東縣長饒慶鈴提到，今年迎來警察特考錄取分發台東縣消防局的31位生力軍，並為新進同仁舉辦師徒制儀式，未來由各服勤單位優秀的學長姐擔任導師，透過一對一指導實務運作與經驗傳承，期盼同仁更快融入消防大家庭與緊急救護的工作。

台東縣近年消防工作表現亮眼，縣長饒慶鈴也藉由今日慶祝大會感謝全體消防同仁的努力，其中，在團隊的努力下，台東縣111年以「行動急診室守護偏鄉」獲第5屆政府服務獎、平均OHCA急救成功率30.61%為非六都第一，112年再成長4.31％達34.92%，為近年最高，且康復存活出院人數達18人、康復出院存活率為7.14％，皆預後良好，有賴優秀的消防員在到院前進行必要且專業的搶救，搭配5G緊急救護資訊系統、開放多種救護技術與藥物，搶救更多生命。