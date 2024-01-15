藝術家莫內後裔　Mr. Christian Piguet蒞東帶來跨世紀藝術分享

▲Mr. Christian Piguet，18日於台東藝文中心演講。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府銳意推動藝文交流，將於18日下午2時假台東藝文中心演講廳，以「藝術的世紀穿梭」為主題，邀請印象派畫家克洛德．莫內（Oscar-Claude Monet）後裔Mr. Christian Piguet蒞東演講，即日起開放網路報名(https://forms.gle/v5ydJNSRioXaphvy7)。

台東縣政府文化處表示，印象派大師莫內是印象派運動的奠基人之一，以其對光影和色彩的獨特理解而聞名。他的作品《睡蓮》、《印象・日出》等，深受世界藝術愛好者喜愛，並在19世紀末和20世紀初對藝術世界產生深遠的影響。講師Mr. Christian Piguet為莫內的後裔，現為莫內的生活、家庭、藝術及其影響講師，亦為優霓思大學亞太區對外合作與交流事務副校長，此次講座將以莫內家人的身分談莫內生平與家庭及其藝術創作，帶領大家穿越時空跨世紀感受印象藝術。

台東縣政府文化處指出，本次演講為免費入場，公務人員及教師請至終身學習網站或全國教師在職進修網站報名，歡迎民眾一起來聆聽精彩分享。