北市聯邦獅子會捐贈初來國小20萬　推動足球運動暨烏克麗麗發展

▲台北市聯邦獅子會捐贈初來國小社團發展經費共205,670元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北市聯邦獅子會為了協助偏鄉學童培養正當的休閒活動並發展運動專長，15日再度前往台東縣海端鄉初來國小新武分校，捐贈該校學生足球和烏克麗麗社團發展經費共205,670元，支持學校藝術教育和運動發展，讓學生有更多元的學習機會。



捐贈典禮首先由小朋友彈唱烏克麗麗迎接聯邦獅子會貴賓的到來，接著由部落耆老演唱傳統歌謠為參加的貴賓祈福。其次，由足球社團學生進行足球有氧舞蹈的展演，熟練的足球基本動作配上動感的旋律，充分展現學生平日練習的成果，精湛的表演獲得在場來賓肯定與熱情的掌聲。在表演的最後，各年段足球小隊長接力說出他們對於台北市聯邦獅子會的感謝並獻上獎牌分享成果，最後雙方互贈捐助支票及感謝狀，為捐贈典禮劃下圓滿的句點。



初來國小六年級邱漢翔同學表示，謝謝聯邦獅子會的贊助，讓足球陪伴他國小6年的學習生活，不僅學習到基本動作，還能參加比賽展現球技，最重要的是能和同學團隊合作，享受比賽的精采時刻。初來國小幼兒園學生陳約珥和巫心倪分享了練習時的快樂與比賽過程中，同學們互相關懷與合作的故事，並且立下下一次比賽要奪冠的決心。



台北市聯邦獅子會邱元皇會長說到，聯邦獅子會一直以來都關注偏鄉兒童和青少年的發展，由廖睿紳前會長發起，歷經柯富霖前會長、鄭詠升前會長、溫義雄前會長、陳文欣前任會長等至今，此次捐贈是聯邦獅子會連續第七年捐贈初來國小，希望藉由持續的力量，穩定支持偏鄉學童發展優勢的運動與音樂智能。



初來國小吳運全校長則指出，初來國小一直以來致力推廣烏克麗麗社團，且經常將布農族傳統歌謠以烏克麗麗伴奏，精彩的表演受到多方肯定並多次受邀展演。足球社團旨於培養學生的運動技能和團隊合作精神，藉由運動帶動學生的學習熱情與自信心，在教練的指導下，過去一年來多次參賽屢創佳績。感謝台北市聯邦獅子會邱元皇會長暨全體獅友長期的支持與關注，讓學校有穩定的力量讓學生能持續學習。