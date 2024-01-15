　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

北市聯邦獅子會捐贈初來國小20萬　推動足球運動暨烏克麗麗發展

▲台北市聯邦獅子會捐贈初來國小社團發展經費共205,670元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台北市聯邦獅子會捐贈初來國小社團發展經費共205,670元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北市聯邦獅子會為了協助偏鄉學童培養正當的休閒活動並發展運動專長，15日再度前往台東縣海端鄉初來國小新武分校，捐贈該校學生足球和烏克麗麗社團發展經費共205,670元，支持學校藝術教育和運動發展，讓學生有更多元的學習機會。

捐贈典禮首先由小朋友彈唱烏克麗麗迎接聯邦獅子會貴賓的到來，接著由部落耆老演唱傳統歌謠為參加的貴賓祈福。其次，由足球社團學生進行足球有氧舞蹈的展演，熟練的足球基本動作配上動感的旋律，充分展現學生平日練習的成果，精湛的表演獲得在場來賓肯定與熱情的掌聲。在表演的最後，各年段足球小隊長接力說出他們對於台北市聯邦獅子會的感謝並獻上獎牌分享成果，最後雙方互贈捐助支票及感謝狀，為捐贈典禮劃下圓滿的句點。

初來國小六年級邱漢翔同學表示，謝謝聯邦獅子會的贊助，讓足球陪伴他國小6年的學習生活，不僅學習到基本動作，還能參加比賽展現球技，最重要的是能和同學團隊合作，享受比賽的精采時刻。初來國小幼兒園學生陳約珥和巫心倪分享了練習時的快樂與比賽過程中，同學們互相關懷與合作的故事，並且立下下一次比賽要奪冠的決心。

台北市聯邦獅子會邱元皇會長說到，聯邦獅子會一直以來都關注偏鄉兒童和青少年的發展，由廖睿紳前會長發起，歷經柯富霖前會長、鄭詠升前會長、溫義雄前會長、陳文欣前任會長等至今，此次捐贈是聯邦獅子會連續第七年捐贈初來國小，希望藉由持續的力量，穩定支持偏鄉學童發展優勢的運動與音樂智能。

初來國小吳運全校長則指出，初來國小一直以來致力推廣烏克麗麗社團，且經常將布農族傳統歌謠以烏克麗麗伴奏，精彩的表演受到多方肯定並多次受邀展演。足球社團旨於培養學生的運動技能和團隊合作精神，藉由運動帶動學生的學習熱情與自信心，在教練的指導下，過去一年來多次參賽屢創佳績。感謝台北市聯邦獅子會邱元皇會長暨全體獅友長期的支持與關注，讓學校有穩定的力量讓學生能持續學習。

ET快訊
桃園艦遭入侵！　30歲男躺「貴賓VIP艙」睡一晚
機場排安檢1小時　旅客怨現場混亂！桃機曝苦衷：1／22起恢復
朱立倫選後遭青年「逼宮」　凌濤嗆：都沒來輔選還敢上節目做秀
國民黨爭立院龍頭2條路　藍委認同白提4承諾但也憂「遭綁架」
人妻遭家暴　老公睡覺被「切生殖器」慘死
象鼻岩變「水豚岩」！　區公所警告：不要跑上去
擠壓台灣最終「零邦交」？　陸學者預測最後大概率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮秀林鄉全人照護再升級！語言治療師助長者找回吞嚥能力

大掃除後垃圾怎麼丟？落實垃圾分3類　電池回收3步驟

台東縣歡慶消防節　表揚41位警消及義消楷模

倡議國家綠道！「浪遊縱谷」10年後再出發　豐南到羅山復刻經典

竹蓮國小操場整建及自行車練習場新建　開工動土

迎接2024春節、台灣燈會人潮　台南市府公布交通疏運資訊

寒假打工慎防求職陷阱　牢記「三備七不」口訣遠離詐騙

北市聯邦獅子會捐贈初來國小20萬　推動足球運動暨烏克麗麗發展

虎尾鎮長丁學忠當選雲林立委　力薦鎮代會主席林嘉弘參選鎮長

幼兒園參訪南消灣裡消防分隊　用心挺英雄向消防員致敬

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

花蓮秀林鄉全人照護再升級！語言治療師助長者找回吞嚥能力

大掃除後垃圾怎麼丟？落實垃圾分3類　電池回收3步驟

台東縣歡慶消防節　表揚41位警消及義消楷模

倡議國家綠道！「浪遊縱谷」10年後再出發　豐南到羅山復刻經典

竹蓮國小操場整建及自行車練習場新建　開工動土

迎接2024春節、台灣燈會人潮　台南市府公布交通疏運資訊

寒假打工慎防求職陷阱　牢記「三備七不」口訣遠離詐騙

北市聯邦獅子會捐贈初來國小20萬　推動足球運動暨烏克麗麗發展

虎尾鎮長丁學忠當選雲林立委　力薦鎮代會主席林嘉弘參選鎮長

幼兒園參訪南消灣裡消防分隊　用心挺英雄向消防員致敬

花蓮秀林鄉全人照護再升級！語言治療師助長者找回吞嚥能力

北投住一晚！回流客贈1688元餐飲券、孩童折千元　銅板泡湯一起看

ETF定期定額戰蹟出爐！00919月增破萬人奪冠　前5強皆增逾4000人

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

趙少康參選50天驚奇之旅　曝當副手不能太積極「比自己選難上10倍」

大掃除後垃圾怎麼丟？落實垃圾分3類　電池回收3步驟

僅剩8人能出賽　拓荒者慘遭太陽布克狂轟34分吞敗

工研院AI、機器人現身CES　吸引國際大廠關注

女子點740元火鍋套餐！一份菜僅「一片葉子」　店家坦承疏忽

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

地方熱門新聞

騎士阿婆灣摔車　「飛醫」路過接手搶命

不敗女王創紀錄！連4屆得票破10萬

桃園藍營立委全壘打　朱立倫受肯定

民眾黨台南得票相當亮眼

桃園-鶯歌火車站265試辦路線　15日上路

男子溪降骨折受困山羊峽谷

選後一天　桃園速拆4607件廣告

佛光山桃園講堂慶法寶節　10萬杯臘八粥結緣

靈鷲山桃園普仁獎頒獎　表揚143個小太陽

台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

虎尾鎮長丁學忠當選立委　力薦鎮代會主席參選鎮長

視察同興路工程　侯友宜：改善汐止聯外交通

花蓮仍是藍軍天下　各投票率均超過50%

電動車南消五大隊積極消防應變整備

更多熱門

相關新聞

池上伯朗大道周邊空品維護區　7月1日起施行管制

池上伯朗大道周邊空品維護區　7月1日起施行管制

台東縣政府於112年11月2日公告劃設「池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區」，並將於113年7月1日起正式實施，管制範圍包含池富道路、萬新道路及池上圳幹線等區域，台東縣環保局提醒民眾車輛進入維護區管制路段內，如燃油機車、第一至三期(95年9月30日前出廠)的柴油車須有檢測合格標章或紀錄，如有違反者按車種可處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善。

Mr. Christian Piguet　蒞東帶來跨世紀藝術分享

Mr. Christian Piguet　蒞東帶來跨世紀藝術分享

台東男駕耕耘機摔落山谷30m　搜救人員尋獲遺體

台東男駕耕耘機摔落山谷30m　搜救人員尋獲遺體

黃建賓當選　饒慶鈴前往恭賀並貼紅榜

黃建賓當選　饒慶鈴前往恭賀並貼紅榜

饒慶鈴視察台東縣開票中心慰勉工作人員

饒慶鈴視察台東縣開票中心慰勉工作人員

關鍵字：

烏克麗麗獅子會台東

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面