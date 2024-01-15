池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區　7月1日起施行管制

▲池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區7月1日起施行管制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府於112年11月2日公告劃設「池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區」，並將於113年7月1日起正式實施，管制範圍包含池富道路、萬新道路及池上圳幹線等區域，台東縣環保局提醒民眾車輛進入維護區管制路段內，如燃油機車、第一至三期(95年9月30日前出廠)的柴油車須有檢測合格標章或紀錄，如有違反者按車種可處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善。

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台東縣政府表示，池上伯朗大道常年配合稻米秋收季節舉辦藝術文化活動，吸引不少國內外旅客到訪，湧入大量車潮，為了守護居民及遊客健康，環保局公告管制燃油機車及柴油車，不僅可提升池上伯朗大道周邊區域空氣品質，亦可推動低碳旅遊發展低碳觀光產業。

台東縣環保局說明，池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區將於7月上路，區內設有「車牌辨識系統」全天監測，提醒進入管制路段的燃油機車，出廠滿5年以上應完成當年度排氣檢驗、第三期前的柴油車應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章、或台東縣環保局核發的空氣品質淨區標章、或有一年內排煙檢驗合格紀錄，如有違反者將按車種處以罰鍰，並可按次處罰限期改善。