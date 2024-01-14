雲林義消總隊長就職　表揚57名傑出消防及義消楷模

▲縣長張麗善表揚今年度消防及義消楷模合計57人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局於今（14）日辦理「雲林縣義勇消防總隊總隊長就職暨112年消防及義消楷模人員表揚典禮」，縣長張麗善頒發議長黃凱「雲林縣義消總隊長聘書」，並感謝全體消防及義消們共同努力的辛勞與奉獻，表揚今年度消防及義消楷模合計57人。

雲林縣長張麗善表示，議長黃凱一直以來十分關心義消救災、救護、防火宣導等工作，議會期間對於消防局預算支持不遺餘力，現在接任本縣義消總隊總隊長職務，任重道遠、眾望所歸，期待與每位消防及義消弟兄姊妹共同堅守崗位、克盡職守，使縣民免除災害威脅，並將仗義相挺所有義勇消防同仁，成為消防人員的強力支援，創造雲林安和樂利的生活環境。

張麗善指出，經過這幾年的努力，雲林縣住警器安裝率已達99.8%，並有87件住警器成功示警案例，挽救了家庭免受祝融之災；近年推動12導程心電圖機鋪網計畫，已達成一救護車一心電圖機之完整照護規劃，及時將心肌梗塞患者送往醫院治療，現在OHCA救活率已從以前的7%上升至21%。這些努力已經讓我們在全國開始發光，2023《天下雜誌》永續幸福城市大調查，雲林縣施政滿意度在前段班「標竿組」分數達76.7分！超越六都、全國第四。

張麗善說，真心感佩每位眷屬們在背後默默支持與體諒，讓消防弟兄無後顧之憂去守衛著縣民，消防是一個善心之志業，縣府團隊將持續群策群力，讓雲林更加安全與幸福，縣民的生活更有保障。