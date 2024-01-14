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媒體人曝「第11屆立委之最」！最年輕才30歲　他15萬票全國得票最高

▲▼黃捷謝票感恩會變簽名會！現場爆排隊人潮　小小粉絲嗨搶頭香。（圖／記者吳世龍攝）

▲本次新科立委中，最年輕的是30歲黃捷，得票數最高的是洪孟楷，拿下15萬8596票。（圖／記者吳世龍攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統及立委選舉終於告一段落，而在剛出爐的新科立委出現了許多有趣的亮點。資深媒體人黃揚明14日特別整理了「第11屆立委之最」，分享新科立委中「最年輕」、「最年長」、「最資深」等特別名單。

▲▼國民黨團召開「缺電 缺到用「黑電」？ 不缺電誰相信？」記者會 吳怡玎 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本次新科立委中 ，得票數最高的是洪孟楷，拿下15萬8596票。（圖／記者屠惠剛攝）

黃揚明14日在臉書整理出「第11屆立委之最」名單如下：

最年輕：黃捷（30歲，民進黨高雄市第6選區）
最年長：游錫堃（75歲，民進黨不分區第6名）
最高票：洪孟楷（15萬8,596票，國民黨新北市第1選區）
最高得票率：林俊憲（76.54％，民進黨台南市第5選區）
新任者最低得票率當選：黃建賓（34.79％，國民黨台東縣選區）
連任者最低得票率當選：鄭正鈐（35.23％，國民黨新竹市選區）
最資深：柯建銘（2～11屆，民進黨不分區第8名）

黃揚明最後還補充，國會史上就職時最年輕的立委，是第4屆國民黨立委蕭苑瑜，就職時未滿26歲，紀錄至今仍未被打破，若是單一選區兩票制實施後，最年輕則本次選舉的國民黨不分區立法委員張嘉郡，就職時才27歲。

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