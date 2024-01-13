「韓國瑜+王世堅+黃國昌」PTT見立委名單嗨翻：各路戰神聚齊！

▲這次立委名單包括韓國瑜、黃國昌、王世堅。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

2024總統立委大選開票結果陸續出爐，幾家歡樂幾家愁。一名網友看到立委當選名單，就發現各黨的戰神幾乎都到齊了，認為下屆國會應該會很熱鬧。不少人看到後也大讚，「這屆立院超好玩」、「迫不期待等2/1上陣」、「終於等到了那個男人」。

「這次立法院各路戰神聚齊！」原PO在PTT發文表示，細數這次立委當選名單，民進黨立委有王世堅、范雲、王定宇、邱議瑩、黃捷、沈伯洋等；國民黨立委包括韓國瑜、謝龍介、徐巧芯等人；民眾黨則有黃國昌、黃珊珊、張啟楷等，發現許多戰神都在上面，直言「相信接下來的立法院會很熱鬧，大家有開始期待立法院大亂鬥了嗎？」

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許多人表示，「黃金陣容，每天都有新聞可以配飯」、「東漢末年的感覺」、「期待恰吉大戰韓國瑜」、「比八點檔好看，期待」、「光頭對戰咆哮獸」、「可以不用麥克風了」、「這真的是全明星陣容欸」、「看恰吉大戰韓導」、「真的是黃金陣容，回到民國80年的感覺」、「名人堂等級的」、「讓立院再次變成武打片」、「感覺在選小組的時候，就會火花四射了」、「這代立委，很有機會復刻阿扁時代的立委」、「就在等這個大場面」、「龍介對戰扶龍王，感覺有戲」。

▲鄉民全都嗨翻。（圖／翻攝自PTT）

也有網友指出，「還有顏寬恒！」「還有柯建銘啊」、「馬文君、陳玉珍也都在」、「戰力強，嘉義王美惠丟豬腸」、「不要忘了亭妃姊」，還有人笑喊，「館長沒選太可惜了，想看館長在立院」、「下次把館長放第一位！！！戰組」、「可惜沒排館長」。

＊正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。

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