黃捷謝票感恩會變簽名會！現場爆排隊人潮　小小粉絲嗨搶頭香

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨高雄市第六選區新科立委黃捷，以新人之姿勇奪11萬3670票勝選，正式成為這屆國會最年輕立委，今日展開一連串謝票行程，答謝支持她的選民。中午特別在競選總部安排感恩見面會，吸引大批支持者排隊當面祝福，現場變成小型簽名會，不少粉絲也送上喉糖給連日競選到聲音沙啞的她，希望她接下來先好好休息後，再繼續加油勇闖國會。

▲黃捷謝票感恩會變簽名會，小小粉絲嗨搶頭香。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼黃捷謝票感恩會，現場爆排隊人潮，粉絲熱情獻祝福。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷臨危受命，短短74天就成功為民進黨守下關鍵一席，她說，從昨晚勝選後就湧入非常多祝福的訊息，也有感受到大家還想要當面祝福她，她覺得事不宜遲，想要趕快跟疼惜她的鄉親當面感謝，所以昨天晚上馬上就把今天的謝票行程排好，非常感謝鄉親對她的支持。

今天黃捷的謝票行程從一早9點就開始，先是安排車隊掃街謝票，把每個行政區好好走一遍。而中午在競選總部也撥出一個時間，讓想要跟她合照、當面祝福的民眾可以多多互動。

▲▼黃捷安排感恩會與粉絲近距離互動。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷感恩見面會12點開始，現場湧入眾多支持者，直接變成小型簽名會，而排第一名的粉絲還是幼稚園大班的小男孩。黃捷說，看到那麼多民眾特地來排隊，就知道大家有多麼喜悅，她也想跟大家一起共享喜悅。

▲不少粉絲知道黃捷聲音沙啞，特地送上喉糖給她。（圖／記者吳世龍攝）

不少粉絲知道黃捷近來連跑行程聲音沙啞，也特地準備喉糖送給她，希望她選後先好好休息。粉絲陳小姐說，黃捷是她第一位這麼支持的政治人物，覺得她既可愛又特別認真，在選戰最後衝刺的時候，自己也是每一場行程都有跟，昨晚看到黃捷勝選，也忍不住感動落淚。

▲黃捷說，接下來也會用競選時的體力繼續在立法院為大家打拚。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷也說，她現在就是聲音比較不ok ，但體力上都可以負荷，自認是體力很好的人，接下來也會用這樣的體力在立法院為大家打拚衝刺，大家對她的託付，絕對不會讓大家失望，不管是體力或是決心，在立法院都會用盡全力。