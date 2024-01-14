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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會最年輕立委！黃捷一早「燒聲謝票」　曝見韓國瑜先說這句話

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

2024總統暨立委大選落幕，民進黨高雄市第六選區立委候選人黃捷，以新人之姿勇奪11萬3670票勝選，短短74天寫下歷史，也成為這屆國會最年輕立委。她今（14）日一早就展開感恩謝票行程，被問及未來將再度交手前高雄市長韓國瑜，第一句話會說什麼，她笑說會回「好久不見」，冤家路窄又要在立院相逢。

▲▼黃捷勝選立委，一早謝票感謝支持。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷勝選立委，一早謝票感謝支持。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼黃捷勝選立委，一早謝票感謝支持。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼支持者在競選總部一早等黃捷，熱情恭喜她當選。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼黃捷勝選立委，一早謝票感謝支持。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷首次挑戰立委就成功勇闖國會，年僅30歲的她，是這屆國會最年輕立委。她今早以沙啞的聲音持續展開謝票行程，強調非常感謝鄉親的支持，所昨天晚上已經把感謝訊息傳了一遍，親自謝票則是事不宜遲趕快要進行的事情。

今早被問及會不會遭到質疑太年輕？她表示，昨天有接到高雄市長陳其邁的祝賀電話，市長提到自己當立委時也是30歲，不多不少正是充滿拚勁的年紀，還稱讚她體力很好，過去資歷也很足夠，所以「這個年紀是最好的年紀」。

▲▼黃捷勝選立委，一早謝票感謝支持。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷勝選立委，將在國會再度與韓國瑜交手。（圖／記者吳世龍攝）

對於未來前進國會後，又將再度與前高雄市長韓國瑜交手，她說見面第一句話應該會是「好久不見」，過去2人在議會交鋒過，現在冤家路窄又要在立法院相逢，這大概是一種命運，後續勢必在立院要做很多攻防，她強調捍衛家鄉是最重要的事情。

▲▼黃捷勝選立委，一早謝票感謝支持。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷與競選總幹事、高雄市議員郭建盟出發謝票。（圖／記者吳世龍攝）

成為立委後，黃捷也預計繼續沿用目前的競選總部沿用，另外，也會與趙天麟原先的團隊無縫接軌，繼續走下去。事實上，黃捷這次臨危授命參選，幾乎把趙天麟過去的票都拿下，她也感謝選民願意用成熟智慧的態度接納新人，她也絕對會用參選時的同樣力道的決心，繼續承擔責任回報給大家。

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