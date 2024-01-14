24年前全新寶可夢卡牌即將拍賣　估值高達71萬

▲2000年發行的整盒寶可夢卡牌，即將在英國雷利當地的拍賣行進行拍賣。（圖／翻攝自Stacey's Auctioneers）

圖文／CTWANT

有收集卡牌的玩家應該都有這樣的習慣，就是「整盒」購買自己心儀的卡牌，然後回家後再一一拆開，看看其中是否有稀有罕見的卡片。而近期英國雷利（Rayleigh）當地的史黛西拍賣行（Stacey's Auctioneers）準備開拍一盒2000年推出、全新、未拆封的寶可夢卡牌，拍賣行估計整盒卡牌的價值最終會坐落在1.5萬至1.8萬英鎊（折合新台幣約71萬元）。

根據《Echo News》報導指出，英國雷利的史黛西拍賣行將於15日進行一場玩具拍賣，這個2000年發行的寶可夢卡牌就是其中一個產品。這盒寶可夢卡牌中共計有36個卡包，每個卡包中包含11張卡牌，整盒卡牌數量高達396張之多。

史黛西拍賣行的拍賣師表示，基本上這盒的卡牌如果送交鑑定的話，應該都是屬於「Gem Mint」的等級，也就是近乎完美的狀態。該名拍賣師表示，在2023年的拍賣會上曾經拍賣過類似的商品，當時落槌價是1.95萬英鎊，而他們這次推估落槌價應該會落在1.5萬至1.8萬英鎊。

而在這次的拍賣會上，除了這盒驚人的寶可夢卡牌外，另外還有7本寶可夢的卡牌收集冊，保存狀態非常良好，預估每本的價格會坐落在7千至8千英鎊（折合新台幣約27.5萬至31.4萬元）。

報導中也提到，在全球拍賣行歷史中，有一張插圖版的寶可夢皮卡丘的卡牌，在1998年時以接近500萬英鎊的價格落槌，這也是目前寶可夢卡牌中拍賣價格最為昂貴的紀錄。

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