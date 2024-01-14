老公婚前婚後判若兩人　人妻怒吼：離婚協議書就是不肯簽

▲有名人妻透露，老公婚前婚後態度差別很大，令她想離婚。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

有些人結婚後，由於生活重心的轉移，可能會用不同於交往前的態度面對另一半，有人妻便指出，老公婚前婚後態度截然不同，婚後像個媽寶，直言除了外表，其他全變了！引發網友熱議。

人妻近日在《爆料公社》以「老公婚前婚後兩個人，想離婚對方卻不肯！」為題發文指出，她最近抱怨老公時，最常被回嗆：「老公是你自己選擇的。」但她也抱怨，「我老公婚前婚後完全兩個人耶！我根本不會選擇這種人！」

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人妻舉例，「婚前生病他立刻帶我去看醫生，婚後住完全陌生的縣市，我生病發燒頭痛，還得自己上網查診所自己騎車去。」她也直言，太多改變說不完，媽寶也是婚後才發現！除了外表，其他全變了！「是外星人吃了他再穿上他的皮嗎？」

原PO認為，如果婚前老公就是現在這種個性，她連交往都不會交往，「根本不是我當初選擇的那個時時呵護我的人。」她也表示，目前她已簽名離婚協議書，但對方就是不肯簽，就這樣耗著，「很多人也是婚後才發現老公是媽寶吧，真的是我們不夠敏銳嗎？」

貼文曝光後引發網友熱議，「當相處久後變成，食之無味了，正常」、「我好幾個已婚的親戚都說，盡量找一個經濟狀況好一些的對象結婚，因為聽過太多這種婚前婚後判若兩人的情況，至少老公經濟狀況好的話妳還有辦法忍耐，如果經濟狀況不理想，日子真的很難過」、「各自擺爛，不然怎麼辦」、「物以類聚啦，一個人從談吐到對時事的看法，無時無刻不透露出一個人的個性。 除非你們是閃婚，如果有交往個一兩年才結婚還沒發覺，表示你也是同類人啦」、「我有朋友也是，婚前婚後態度大不同，我朋友是男，對另一半的態度讓我替他老婆感到難過。」

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