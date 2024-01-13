總統大選恐患「心碎症候群」！　醫曝解方：出現6症狀請留意

▲2024總統大選16：00投票截止。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

激情的選戰過後，情緒還是很激動，怎麼辦？「看見心理諮商中心」提醒，罹患選舉症候群多會出現選前焦慮、選後憂鬱的症狀，且可能觸發「心碎症候群」，也就是心肌梗塞，提醒大家若出現「躁動不安、極度疲累、易怒、注意力不集中、睡眠問題或恐慌症發作」等6症狀要多加留意。

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▲「選舉症候群」的反應。（圖／翻攝自Facebook／看見心理諮商中心）

「看見心理諮商中心」在臉書PO圖分享，激烈的選戰，讓選民的心情像坐雲霄飛車般快速起伏，提醒大家要小心「選舉症候群」上身，不少患者在選舉前會很興奮、情緒高昂，具有正向動力；但選舉結束後，若開票結果不如預期，就有可能導致憤怒、失落感、剝奪感，甚至躁狂、易怒。

▲開票後若自己支持的候選人沒當選，可能出現「心碎症候群」。（圖／翻攝自Facebook／看見心理諮商中心）

看見心理諮商中心表示，情緒也可能影響到心血管疾病，有患者支持的候選人沒有順利當選，患者可能出現「心碎症候群」，也就是由情緒觸發的心血管問題，主要就是身體過度分泌交感神經，導致心肌梗塞發生。看見心理諮商中心也提醒，若出現：躁動不安、極度疲累、易怒、注意力不集中、睡眠問題或恐慌症發作等6個症狀，民眾可能要多加留意。

▲過去若有心血管問題，應避免讓選舉症候群上身。（圖／翻攝自Facebook／看見心理諮商中心）

至於如何避免選舉症候群上身呢？看見心理諮商中心也指出，首先應避免花費過多的時間在社群平台上，並減少攝取過多選舉資訊；再來就是保持規律的日常休閒與紓壓活動、維繫經營好人際關係，同時也應避免與不同立場者爭執，此外還可採用一些正念呼吸等放鬆訓練來調適心情；最後就是要避免抽菸喝酒來抒發負面情緒。

▲選舉後先放下手機，可減少攝取過多選舉資訊。（圖／翻攝自Facebook／看見心理諮商中心）

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