驚人巧合！2張千萬發票都開在「杭州街」...消費金額還顛倒

▲112年9～10月共開出15張千萬元特別獎。（圖／財政部提供）

圖文／CTWANT

上期（112年7至8月）有6張千萬大獎沒送出去，本期（112年9至10月）又開出15張千萬元特別獎，各位潛在富翁別再錯過。透過財政部中獎清冊也可以發現，最新統一發票竟然出現驚人巧合，裡頭各有一張千萬發票分別開在全聯、小七，而且都在「杭州街」上，只是一個門市在雲林縣，一個在台東縣，就連消費金額也是53元、35元數字顛倒，也提醒中獎者務必在今年3月5日前兌獎。

本期有很多幸運兒沒有花大錢就可以把大獎領回家。透過112年9至10月的中獎清冊可以發現，有5位只花不到50元就能成為千萬富翁，例如有民眾在桃園全家花15元代收手續費即中1千萬，另在高雄全家買18元飲料也能中獎，其他還有22元外送費、43元義美食品、35元7-11食品，也都抱回千萬獎金。

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15張中獎千萬發票明細如下：

1. foodpanda▸外送費22元（營業地址：臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓）

2. 蝦皮購物▸買物品339元（營業地址：臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓）

3. 義美食品▸食品等金額43元（臺北市北投區石牌路2段201號(中正樓)）

4. Smile速邁樂加油中心▸汽油911元（桃園市龍潭區中興路448號）

5. 7-11▸食品金額190元（新竹縣湖口鄉文化路55號1樓）

6. 全家▸代收手續費15元（桃園市中壢區龍慈路 59號、61號1樓）

7. 里仁▸食品等1,919元（桃園市中壢區中美路 2段114號1樓）

8. 公有停車場樹杞林▸停車費60元 （新竹縣竹東鎮大明路 大同路交叉）

9. 中華電信▸行動月租費199元 （臺中市西區市府路 37號）

10. 料鐵哥醬燒鐵板▸食品210元 （臺中市豐原區中正路 33號）

11. 中油CPC▸加油120元 （雲林縣大埤鄉延平路 3段12號）

12. 全聯福利中心▸飲品等53元 （雲林縣斗六市杭州街 18號1樓）

13. 7-11▸食品等35元 （臺東縣臺東市杭州街 288號1樓）

14. 八方雲集▸食品等178元 （臺東縣臺東市傳廣路 221號）

15. 全家▸飲品18元 （高雄市小港區漢民路 169號1樓）

對此，財政部賦稅署也提醒，112年9至10月期中獎統一發票領獎期間為112年12月6日至113年3月5日，因此中獎人千萬不要忘記在該期間內領獎。

使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

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