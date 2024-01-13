　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

驚人巧合！2張千萬發票都開在「杭州街」...消費金額還顛倒

驚人巧合！2張千萬發票都開在「杭州街」消費金額還顛倒　兌獎截止時間曝

▲112年9～10月共開出15張千萬元特別獎。（圖／財政部提供）

圖文／CTWANT

上期（112年7至8月）有6張千萬大獎沒送出去，本期（112年9至10月）又開出15張千萬元特別獎，各位潛在富翁別再錯過。透過財政部中獎清冊也可以發現，最新統一發票竟然出現驚人巧合，裡頭各有一張千萬發票分別開在全聯、小七，而且都在「杭州街」上，只是一個門市在雲林縣，一個在台東縣，就連消費金額也是53元、35元數字顛倒，也提醒中獎者務必在今年3月5日前兌獎。

本期有很多幸運兒沒有花大錢就可以把大獎領回家。透過112年9至10月的中獎清冊可以發現，有5位只花不到50元就能成為千萬富翁，例如有民眾在桃園全家花15元代收手續費即中1千萬，另在高雄全家買18元飲料也能中獎，其他還有22元外送費、43元義美食品、35元7-11食品，也都抱回千萬獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

15張中獎千萬發票明細如下：

1. foodpanda▸外送費22元（營業地址：臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓）

2. 蝦皮購物▸買物品339元（營業地址：臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓）

3. 義美食品▸食品等金額43元（臺北市北投區石牌路2段201號(中正樓)）

4. Smile速邁樂加油中心▸汽油911元（桃園市龍潭區中興路448號）

5. 7-11▸食品金額190元（新竹縣湖口鄉文化路55號1樓）

6. 全家▸代收手續費15元（桃園市中壢區龍慈路 59號、61號1樓）

7. 里仁▸食品等1,919元（桃園市中壢區中美路 2段114號1樓）

8. 公有停車場樹杞林▸停車費60元 （新竹縣竹東鎮大明路 大同路交叉）

9. 中華電信▸行動月租費199元 （臺中市西區市府路 37號）

10. 料鐵哥醬燒鐵板▸食品210元 （臺中市豐原區中正路 33號）

11. 中油CPC▸加油120元 （雲林縣大埤鄉延平路 3段12號）

12. 全聯福利中心▸飲品等53元 （雲林縣斗六市杭州街 18號1樓）

13. 7-11▸食品等35元 （臺東縣臺東市杭州街 288號1樓）

14. 八方雲集▸食品等178元 （臺東縣臺東市傳廣路 221號）

15. 全家▸飲品18元 （高雄市小港區漢民路 169號1樓）

對此，財政部賦稅署也提醒，112年9至10月期中獎統一發票領獎期間為112年12月6日至113年3月5日，因此中獎人千萬不要忘記在該期間內領獎。

使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

延伸閱讀
被遊客狂餵！哈爾濱鴿「胖到沒脖子」像顆球　網笑翻：還飛得動嗎？
大媽菜市場買蛤蜊回家煮湯　竟吃到6.8克拉稀有大珍珠
意外中千萬頭獎！父給支票「過3年後悔提告」　兒女嘆：這輩子最糟糕的事

ET快訊
執政8年！柯文哲在北市「得票僅第3名」
快訊／高雄「章魚里」開票出爐！
快訊／連預測4屆總統大選！台中章魚哥開票出爐
柯文哲選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！PTT曝關鍵
快訊／賴清德280萬票、侯友宜234萬票、柯文哲193萬票
快訊／顏寬恒捲土重來！開票一路領先林靜儀　支持者爆歡呼
快訊／一路領先！賴清德19:30抵達競總　開國際記者會
「藍白合作早就贏了！」賴清德暫領先　鄉民早猜到結果
快訊／4連霸！　陳雪生自行宣布當選
快訊／賴清德領先「破250萬票大關」！
快訊／侯友宜破200萬票！
快訊／3連霸成功！　陳玉珍自行宣布當選
白營操作「棄侯保柯」？　胡采蘋：冤大頭！侯友宜被操作還是領先
媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期
「章魚哥」天玉里票數拉鋸！賴清德673票超車領先　侯578票
快訊／全台第一位！　宣布自行當選
開票中！媒體人曝封關民調　賴清德幾乎全領先
外媒緊盯！　BBC、NHK跟進台灣大選開票進度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！鄉民曝關鍵：極限就這樣

2028藍白拚了！他預言「盧柯配」　鄉民大推1人：KMT救星

「賴、侯票數緊咬」！鄉民曝這時間點：結果穩了

開票落後「有機會後來居上」？　PTT點名這1人：當年逆轉勝

總統開票！YTR視網膜笑喊　比起誰第一名「更想知道誰是第三名」

快訊／輻射冷卻發威！明晨2地低溫特報「跌破10度」　

「今年大選超刺激」一度咬超緊　他分析：柯下次值得一戰

投票日比連假塞！國道撞出118起車禍　局部路段一度紫爆　

3黨選總統「今年是最緊張的大選？」　鄉民點名這1年：很難超越

驚人巧合！2張千萬發票都開在「杭州街」...消費金額還顛倒

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

柯文哲選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！鄉民曝關鍵：極限就這樣

2028藍白拚了！他預言「盧柯配」　鄉民大推1人：KMT救星

「賴、侯票數緊咬」！鄉民曝這時間點：結果穩了

開票落後「有機會後來居上」？　PTT點名這1人：當年逆轉勝

總統開票！YTR視網膜笑喊　比起誰第一名「更想知道誰是第三名」

快訊／輻射冷卻發威！明晨2地低溫特報「跌破10度」　

「今年大選超刺激」一度咬超緊　他分析：柯下次值得一戰

投票日比連假塞！國道撞出118起車禍　局部路段一度紫爆　

3黨選總統「今年是最緊張的大選？」　鄉民點名這1年：很難超越

驚人巧合！2張千萬發票都開在「杭州街」...消費金額還顛倒

好天氣+選情熱　2024大選桃園投票率約七成

曾執政8年！柯文哲在北市「得票僅第3名」　台北人怒曝原因

快訊／高雄「章魚里」開票出爐！賴清德得票率破5成勝出

不斷更新／差距擴大！新北第二選區林淑芬領先破5萬

快訊／連續預測4屆總統大選！台中章魚哥「邱厝里」開票結果出爐

柯文哲選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！鄉民曝關鍵：極限就這樣

直擊／賴清德衝破3百萬票　大批支持者塞爆競總喊「美德贏台灣」

快訊／顏寬恒捲土重來！開票一路領先對手林靜儀　支持者爆歡呼

不斷更新／賴清德280萬票、侯友宜234萬票、柯文哲193萬票

彰化立委／一路開外掛！票數拉開了　謝衣鳯暫時領先5千票

生活熱門新聞

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

一表看懂「章魚哥」天玉里大選神預測　誤差最小不到1個百分點

投票驚見「超多年輕人出來」！PTT炸鍋：穩了

外表隨和內心超有原則！4星座最不易動搖

投票所排隊轉3圈　網：年輕人比想像多

「善意提醒別這樣蓋選票！」　他錯愕：變廢票了

女大生會5國語言找不到工作！　過來人一看履歷秒懂

12星座「嶄新蛻變」！一周運勢一次看

男友累到沒性生活　她想撲倒友人：很渣嗎

逢甲夜市輸了！　台中熱門景點一次看

投票日清晨5.8℃　下週強冷空氣來襲

首投妹投票「蓋私章」出來懊悔哭！

交往多久才發生關係？「女友反應」讓他心煩

更多熱門

相關新聞

總統大選恐患「心碎症候群」！醫：出現6症狀請留意

總統大選恐患「心碎症候群」！醫：出現6症狀請留意

激情的選戰過後，情緒還是很激動，怎麼辦？「看見心理諮商中心」提醒，罹患選舉症候群多會出現選前焦慮、選後憂鬱的症狀，且可能觸發「心碎症候群」，也就是心肌梗塞，提醒大家若出現「躁動不安、極度疲累、易怒、注意力不集中、睡眠問題或恐慌症發作」等6症狀要多加留意。

作家H公開婚宴日：若失敗就是我被心魔吞噬

作家H公開婚宴日：若失敗就是我被心魔吞噬

過半民眾「只用手機」　這通訊軟體幾乎「人人使用」

過半民眾「只用手機」　這通訊軟體幾乎「人人使用」

「3星座」農曆年前財運旺炸　年終獎金大把拿

「3星座」農曆年前財運旺炸　年終獎金大把拿

尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」...哭爆

尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」...哭爆

關鍵字：

千萬發票周刊王

讀者迴響

熱門新聞

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

不斷更新／2024總統大選開票了！

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

大蛇丸「被粉絲認出求合照」一拍3小時！　多繳停車費

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面