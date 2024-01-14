「最良心候選人」喊捐20萬保證金　遭選委會打臉！本人嗆：丟雞蛋抗議

▲被封為「最良心議員」的無黨籍立委候選人蔣月惠儘管落馬，但卻承諾會將20萬參選保證金全數捐出。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）

圖文／CTWNAT

2024總統暨立委大選昨（13日）落幕，其中屏東縣立委第一選區由民進黨立委鍾佳濱勝出，順利奪下3連霸，而無黨籍候選人蔣月惠儘管落敗，卻承諾會將20萬參選保證金全數捐出。不過，屏東縣選委會表示，保證金退回的標準是依據選舉人數計算，蔣月惠未達標準。對此，蔣月惠本人回應了。

被封為「最良心議員」的屏東縣議員蔣月惠挑戰立委大位，以2萬5270票、11.25％的得票率位居第3。選舉結果出爐後，蔣月惠在臉書發文，「蔣月惠零成本選立委得2萬5270票（11.3％）依選委會10％可退回20萬保證金、全數捐羅騰園殘障基金」，並喊話準備再戰2026的縣議員選舉。

不過，屏東縣選委會表示，退回保證金的標準必須依據選舉人數來計算，這次的選舉人數為31萬9941，最少須得到3萬1994票才能退回保證金，蔣月惠僅獲2萬5270票，按照規定應沒收選舉保證金；至於選票補助款，則須達到3萬6241票，蔣月惠同樣未達標準，所以也沒有補助。

對此，蔣月惠今（14日）在臉書回應，「如果依屏北總投票人數有31萬要得10％的票、才能夠退回保證金、這是不合邏輯、應該依投票率計算才算正道、若今投票率只二成、所有候選人保證金都要被沒收、我得投票率11.3％超過10％應退回20萬保證金、若選委會不退回、我會去丟環保雞蛋抗議」。

據了解，蔣月惠長年關心身心障礙兒童與弱勢族群，是屏東縣基督教羅騰園肢體殘障協會創會理事長，2018年抵擋縣府拆除民宅，在過程中咬傷執勤女警引發爭議。後因自由台灣黨政策部主任溫朗東撰文揭露蔣月惠長期服務身心障礙兒童的善行，並質疑縣府拆除民宅的正當性，使得蔣月惠的網路評論一夜之間翻盤、由黑轉紅。

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