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「罷免侯友宜」破7.6萬人加入　謝龍介發聲：民進黨敢我就奉陪

破7.6萬人加入「罷免侯友宜」　謝龍介發聲：民進黨敢我就奉陪

▲國民黨侯友宜敗選，承諾選後回歸新北市長崗位。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

2024總統及立委選舉落幕，由民進黨賴清德與蕭美琴當選，而國民黨侯友宜敗選，除了向支持者道歉「讓大家失望了」，也承諾選後會回歸新北市長角色，不料臉書卻出現「罷免侯友宜」社團，已有超過7.6萬人加入。對此，侯友宜競選組織召集人謝龍介也正面回應：「我奉陪！」

總統開票結果顯示，民進黨賴清德超過558萬票，國民黨侯友宜約466萬票，落後92萬票，稍早也宣布敗選，坦言非常遺憾，個人完全努力不構，未能完成政黨輪替，讓大家失望了，並強調明天就會捲起袖子上工，不辜負人民對他的期待，用更認真、努力的態度來奉獻國家。

然而，臉書卻出現「罷免侯友宜」社團，其實該社團早在去年5月17日就成立，原因是侯友宜參選總統，讓新北市民不滿：「將要被落跑市長放生！把我們115萬人的託付放哪裡去了？」

破7.6萬人加入「罷免侯友宜」　謝龍介發聲：民進黨敢我就奉陪

▲網友成立「罷免侯友宜」社團。（圖／翻攝自臉書）

對此，謝龍介認為，侯友宜參選總統有什麼理由罷免他？更指出民進黨如果要罷免，官商勾結的台南市更應該罷免，包括88槍槍擊案、光電弊案、性招待等，「這個不罷免，去罷免一個經過民主選舉選輸的人」，更直球對決，表示民進黨敢下令的話，他就願意奉陪。

謝龍介提到，賴清德過去宣示「打黑金」，卻仍替賄選的議長站台，讓許多民眾心寒，他希望賴清德能傾聽人民的心聲，不要一意孤行，否則把台灣帶入萬劫不復的境地，將成為罪人。

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