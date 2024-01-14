鄭運鵬帥兒「兒時嫩照曝光」！染腸病毒一度病危　康復為疾管局代言





▲鄭運鵬兒子爆紅。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）

記者洪巧藍／台北報導

民進黨立委鄭運鵬拚連任失敗，一夜之間卻成為「國民把拔」，由於高顏質帥兒「德德」瞬間爆紅。其實德德不是第一次出現在媒體鏡頭前，在2012年，年僅5歲的德德曾經染腸病毒病危一度昏迷不醒，送醫住進加護病房，還收到病危通知，所幸後來順利康復，便和爸爸鄭運鵬一起來疾病管制局做腸病毒衛教宣導，當時的照片也因德德爆紅再次曝光。





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▲2012年鄭運鵬與兒子德德來分享腸病毒照顧經過。（圖／取自1922防疫達人）

鄭運鵬競選時帶著妻子、兒子掃街拜票，兒子德德帥氣顏值引發網友高度關注，「鄭運鵬兒子」、「鄭運鵬兒子IG」成為facebook的人氣搜尋關鍵字，人氣竄升程度讓鄭運鵬昨日（13）在社群網站發表敗選文，文末都自稱「鄭運鵬兒子的爸爸」，還傳出有經紀人想簽約。

其實德德小時後也曾經出現在媒體鏡頭前，鄭運鵬父子在2012年應當時衛生署疾管局（現改制衛福部疾病管制署）邀請，到疫情記者會分享腸病毒照顧經驗；當時的德德來到記者會現場，經歷腸病毒重症康復，已經恢復活動力，稚嫩模樣相當可愛。

▲2012年鄭運鵬兒子德德經歷腸病毒重症，已經恢復健康。（圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署youtube）

鄭運鵬當時在記者會中回想，德德出現腸病毒手足口病症狀後，3天後竟然在凌晨突然仰著頭、睜開著眼，嘔吐不已，緊接著陷入昏迷叫不醒，當時的他抱著孩子，狂奔一百公尺到住家附近消防隊緊急求救，就怕來不及，後續才知道腸病毒併發腦炎、又引發癲癇，院方不但發出病危通知，還緊急安排轉往台大醫院，住進加護病房急救。

所幸發現的早，德德經過治療已經康復出院，鄭運鵬也現場示範如何調配居家環境消毒濃度的稀釋含氯漂白水，提醒家長注意，用酒精或酒精性乾洗手液可是對腸病毒無效，唯有做好勤洗手及環境消毒等衛生習慣。