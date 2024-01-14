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王定宇勝選台南車掃謝票　感謝選民栽培

▲完成立委三連任的台南第六選區立委王定宇，以車隊掃街方式展開他一整天的謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲完成立委三連任的台南第六選區立委王定宇，以車隊掃街方式展開他一整天的謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

完成立委三連任的台南第六選區立委王定宇，在14日上午以車隊掃街方式，從台南市東區出發，龍崎收尾，來展開他一整天的謝票行程。

▲完成立委三連任的台南第六選區立委王定宇，以車隊掃街方式展開他一整天的謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王定宇說，在「三腳督」分票危機及對手鋪天蓋地負面文宣的攻擊下，他感謝市民頭家的肯定與栽培，讓他能繼續前進國會為民服務，未來4年他會持續努力做事，來答謝市民的支持。

▲完成立委三連任的台南第六選區立委王定宇，以車隊掃街方式展開他一整天的謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

面對國會新局，王定宇表示，在三黨不過半的狀況下，2月份的立法院正副院長改選，將是賴清德總統揭櫫的「民主大聯盟」第一個重要試金石。王定宇強調，未來不排除與不同政黨間會有各種合作的可能，但合作必須建立在「為台灣好」的理念價值上。王定宇強調，不管最終結果為何，仍需要給甫當選的賴清德一些時間和空間，身為黨團一份子，他會全力配合黨團的決定。

▲完成立委三連任的台南第六選區立委王定宇，以車隊掃街方式展開他一整天的謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，媒體詢及泛綠在國防外交委員會僅剩他一席現任立委時，王定宇表示，不管藍、綠、白，在外委會都將迎來全面性的大換血。外委會相對特別，需要投入相當的時間，才能對外交、國防事務確切掌握，他期待各黨團能選擇優秀人才進到外委會，帶來新的想法與衝擊，王定宇他認為，這未必不是一件壞事。

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