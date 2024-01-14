2名藥師進入國會！藥師公會理事長黃金舜：藥界盼推動藥品獨立總額

▲藥師公會理事長黃金舜，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

2024總統立委大選結束，民眾黨不分區有陳昭姿、林憶君2名藥師確定進入國會。藥師公會理事長黃金舜今（14）日表示，藥界長期期待藥品能在健保中列獨立總額，但健保成立20多年，藥品都沒有獨立的總額預算部門，希望政府面對700億元藥價差問題，甚至未來將2300億元藥品建立獨立總額。

總統大選結果揭曉，民進黨候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票當選第16屆總統、副總統，不過民進黨未達成國會過半目標，藍綠立委席次僅差1席，未來立法院將成為政治角力的主戰場。民眾黨不分區立委當中，有2名有藥師背景，包含前藥害救濟基金會董事長陳昭姿、另藥師公會全聯會秘書長林憶君都確定進入國會。

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力推藥師前進國會的黃金舜受訪表示，過去國民黨立委黃昭順也有藥師身份，但是進入國會後並未凸顯藥師身份，藥師團體對他的認同不大。而林憶君是藥師公會全聯會秘書長，她得到民眾黨提名後，各地方藥師公會都有幫她成立後後援會，所以她可以進入國會，藥師的幫助相當大，但相對的，她也一定要表現得讓民眾刮目相看，藥界真的有能力為台灣健康醫療提出很多貢獻。

針對未來相關推動法案，黃金舜表示，藥界長期期待藥品能在健保中列獨立總額，但健保成立20多年，藥品都沒有獨立的總額預算部門，希望政府面對700億元藥價差問題，甚至未來將2300億元藥品建立獨立總額。

此外，未來四年台灣人口老化比例會加重很多，針對健保問題，有些政黨提出健保點值1點1元，這對醫療人員是好事，但錢從哪裡來？預算要怎麼編列？尤其這些都涉及增加錢，對民眾、資方都是嚴肅問題，都還要花時間溝通。