分析／不敵藍綠白成「時代眼淚」　曾經第三大黨陷「黃國昌路線」泥淖

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024選戰結果出爐，政黨票部分，時代力量僅拿下35萬張選票、未跨過5%門檻，加上區域立委都落敗，確定新會期在國會沒有席次，儘管時代力量黨主席王婉諭在竹縣選區打出驚奇一仗，但政黨票全面潰敗，讓前路渺渺的時力雪上加霜，細究敗戰原因，除未明確表態總統候選人支持誰外，選戰關鍵期間，時力又「循往例」展開路線之爭，前立委黃國昌退黨一事讓黨內「昌派」大為不滿，紛擾結果也造就如今敗局。

黨主席王婉諭在區域選戰打出漂亮一仗，在非藍政營分裂、又是挑戰藍營大票倉的新竹縣選區狀況下，一度威脅地方實力堅強的林思銘連任之路，選戰過程中民調緊追不捨，搭配黃金週的空戰強力放送，讓林嚇出一聲冷汗，可惜王婉諭在身兼黨主席情況下，黨務選務兩頭燒，北竹兩地奔波最終顧此失彼，黨主席親征未能拿下關鍵一席、政黨票同樣未達門檻。

細究選票分佈，王婉諭雖在藍綠夾殺下成功突圍，寫下小黨在新竹縣第二高票的歷史，更在竹北選區拿到42.92％、3萬9495張選票；勝過林思銘的3萬5108票，是一大驚奇，但在藍營大票倉的竹東部分，林思銘倒贏一萬票，讓空戰犀利、陸戰辛勤的王婉瑜功敗垂成，雖獲不少竹科選票支持與認同，但幅員遼闊的竹縣第二選區，對缺乏資源、難以打組織戰的小黨仍是「地獄級關卡」。

相較黨主席在區域選戰的驚人優異表現，政黨票部分，時代力量卻是驚人的慘淡，持平而論，時代力量不分區名單雖然名聲不顯，但都是在各領域苦心耕耘多年的優質人才，若放在藍綠白三黨不分區立委名單，搭配強力宣傳以及媒體資源放送下，個個都會是亮眼政治明星，可惜政黨本身實力不足，在選戰短兵相接、三黨拼命催票固票狀況下，因時代更迭而生的時代力量卻難敵時代巨輪，連政黨補助款門檻都差臨門一腳、將在國會正式熄燈。

觀其敗因，除未明確表態總統候選人支持誰外，在選戰關鍵期間，時力又「循往例」展開路線之爭，從過去的小綠與否、前立委黃國昌率先表態挺蔡英文，都引發一連串退黨潮，如今黃國昌同樣選擇退黨，也讓時力紛擾不斷，此次黃陣前倒戈，黨內「昌派」雜音頻傳，更多次公開質疑黨中央決策。

而在選前一週，時代力量立委邱顯智發布「時力真心話」痛批黃國昌站著說話不腰疼，讓前議員林于凱、決策委員湯茹婷相繼退黨，多次表態「挺昌」、深受柯粉喜愛的黨籍立委陳椒華更在選後開砲，要求黨中央交代為何發布影片、上節目抨擊退黨黨員，目前王婉諭率黨內決策委員總辭，但黨內紛爭並未隨著選戰結束，未來不管是地方黨部的運作、2026的角色、黨內路線之爭，都再再考驗新決策者的決斷與佈局，時力能否在熄燈後找到新的亮光？未來的路恐怕會更加艱辛。