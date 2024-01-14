　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／不敵藍綠白成「時代眼淚」　曾經第三大黨陷「黃國昌路線」泥淖

▲▼時代力量第三屆黨員代表第2次會議，王婉諭致詞。（圖／記者黃國霖攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024選戰結果出爐，政黨票部分，時代力量僅拿下35萬張選票、未跨過5%門檻，加上區域立委都落敗，確定新會期在國會沒有席次，儘管時代力量黨主席王婉諭在竹縣選區打出驚奇一仗，但政黨票全面潰敗，讓前路渺渺的時力雪上加霜，細究敗戰原因，除未明確表態總統候選人支持誰外，選戰關鍵期間，時力又「循往例」展開路線之爭，前立委黃國昌退黨一事讓黨內「昌派」大為不滿，紛擾結果也造就如今敗局。

黨主席王婉諭在區域選戰打出漂亮一仗，在非藍政營分裂、又是挑戰藍營大票倉的新竹縣選區狀況下，一度威脅地方實力堅強的林思銘連任之路，選戰過程中民調緊追不捨，搭配黃金週的空戰強力放送，讓林嚇出一聲冷汗，可惜王婉諭在身兼黨主席情況下，黨務選務兩頭燒，北竹兩地奔波最終顧此失彼，黨主席親征未能拿下關鍵一席、政黨票同樣未達門檻。

細究選票分佈，王婉諭雖在藍綠夾殺下成功突圍，寫下小黨在新竹縣第二高票的歷史，更在竹北選區拿到42.92％、3萬9495張選票；勝過林思銘的3萬5108票，是一大驚奇，但在藍營大票倉的竹東部分，林思銘倒贏一萬票，讓空戰犀利、陸戰辛勤的王婉瑜功敗垂成，雖獲不少竹科選票支持與認同，但幅員遼闊的竹縣第二選區，對缺乏資源、難以打組織戰的小黨仍是「地獄級關卡」。

相較黨主席在區域選戰的驚人優異表現，政黨票部分，時代力量卻是驚人的慘淡，持平而論，時代力量不分區名單雖然名聲不顯，但都是在各領域苦心耕耘多年的優質人才，若放在藍綠白三黨不分區立委名單，搭配強力宣傳以及媒體資源放送下，個個都會是亮眼政治明星，可惜政黨本身實力不足，在選戰短兵相接、三黨拼命催票固票狀況下，因時代更迭而生的時代力量卻難敵時代巨輪，連政黨補助款門檻都差臨門一腳、將在國會正式熄燈。

觀其敗因，除未明確表態總統候選人支持誰外，在選戰關鍵期間，時力又「循往例」展開路線之爭，從過去的小綠與否、前立委黃國昌率先表態挺蔡英文，都引發一連串退黨潮，如今黃國昌同樣選擇退黨，也讓時力紛擾不斷，此次黃陣前倒戈，黨內「昌派」雜音頻傳，更多次公開質疑黨中央決策。

而在選前一週，時代力量立委邱顯智發布「時力真心話」痛批黃國昌站著說話不腰疼，讓前議員林于凱、決策委員湯茹婷相繼退黨，多次表態「挺昌」、深受柯粉喜愛的黨籍立委陳椒華更在選後開砲，要求黨中央交代為何發布影片、上節目抨擊退黨黨員，目前王婉諭率黨內決策委員總辭，但黨內紛爭並未隨著選戰結束，未來不管是地方黨部的運作、2026的角色、黨內路線之爭，都再再考驗新決策者的決斷與佈局，時力能否在熄燈後找到新的亮光？未來的路恐怕會更加艱辛。

ET快訊
快訊／南韓軍方：北韓朝日本海發射彈道飛彈
快訊／全找回來了！　逾200張選票被偷走
圓山飯店外婚禮賓客大亂鬥　3人打起來
大選結束！高端合約何時公開？　王必勝重申立場：明再聯繫問進度
6年前神預言柯文哲落選！周映君全命中：他選上我引退　網瘋朝聖
分析／不敵藍綠白成「時代眼淚」　曾經第三大黨陷「黃國昌路線」
安心亞質問阿Ken「從沒喜歡過我？」　見安芝儇較勁...尷尬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選舉史首次出現「總統得票＜政黨票」　侯康得票比國民黨少9萬票

比特王PO「16分鐘監票影片」質疑：事情大條了　2派網友吵翻

分析／不敵藍綠白成「時代眼淚」　曾經第三大黨陷「黃國昌路線」泥淖

2024區域立委廢票35.4萬創新高　媒體人分析：柯狂粉拒投

推趙少康接任黨主席！　國民黨青年點名朱立倫下台：讓戰鬥藍來

新加坡發聲祝賀賴清德　盼兩岸在「一個中國」基礎上對話、建立信任

一圖看選票消長！　藍穩不住九合一氣勢、綠「回血不到百萬票」　

韓國瑜+黃國昌爭立院正副院長？顏寬恒：沒被證實的無法回答

盼朱立倫續領國民黨改革　侯友宜：敗選是我自己努力不夠

破7.6萬人加入「罷侯」社團！　侯友宜致歉：全力拚市政加倍奉還

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

陳智菡哽咽「我們真的沒有輸」　2原因讓票被瓜分：柯文哲盡力了

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

選舉史首次出現「總統得票＜政黨票」　侯康得票比國民黨少9萬票

比特王PO「16分鐘監票影片」質疑：事情大條了　2派網友吵翻

分析／不敵藍綠白成「時代眼淚」　曾經第三大黨陷「黃國昌路線」泥淖

2024區域立委廢票35.4萬創新高　媒體人分析：柯狂粉拒投

推趙少康接任黨主席！　國民黨青年點名朱立倫下台：讓戰鬥藍來

新加坡發聲祝賀賴清德　盼兩岸在「一個中國」基礎上對話、建立信任

一圖看選票消長！　藍穩不住九合一氣勢、綠「回血不到百萬票」　

韓國瑜+黃國昌爭立院正副院長？顏寬恒：沒被證實的無法回答

盼朱立倫續領國民黨改革　侯友宜：敗選是我自己努力不夠

破7.6萬人加入「罷侯」社團！　侯友宜致歉：全力拚市政加倍奉還

快訊／南韓軍方：北韓朝日本海發射彈道飛彈　日防衛省籲船隻小心

汪星人艾瑪招牌「肉嘟嘟嘴皮」擠過門　網友融化超想揉

七期穩坐豪宅霸主寶座　半個月內現3筆8000萬↑交易

台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

龜山島海域漁船大火！駭人濃煙沖天　2人跳船逃生獲救

選舉史首次出現「總統得票＜政黨票」　侯康得票比國民黨少9萬票

悍將尋覓新洋投？領隊：名單4至5人　有望農曆年前確認

快訊／全找回來了！「失竊選票」藏5F圖書室　警逐層找到最後2張

比特王PO「16分鐘監票影片」質疑：事情大條了　2派網友吵翻

習近平：政法工作要堅持發展「楓橋經驗」

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

政治熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

醫預言「民進黨流失300萬票」　留言一面倒喊準

3陣營「最高票倉」出爐　柯差1295票取勝

朱立倫去留「異見分歧」　她被點名扛下國民黨亂局

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

粉專220萬選輸67萬　柯文哲老家也沒贏

賴清德閣揆人選！林佳龍、鄭麗君等6人被點名

立院之戰　韓黃配、游黃配皆有懸念

破咒3連霸　賴清德奪558萬票最低

更多熱門

相關新聞

他驚覺「台灣多數人」很安靜：輾壓吵的人

他驚覺「台灣多數人」很安靜：輾壓吵的人

2024大選昨（13）日順利落幕，眾人持續熱論各種現象，就有網友表示，先前網上總有些「很吵的人」，經常霸占社群聲量，如今看來根本就是「少數人」。令他覺得可怕的是，「真正代表多數人的那群人，竟然從頭到尾都沒什麼聲音！」數量甚至多到輾壓前者，「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎！」

韓國瑜+黃國昌爭立院正副院長？顏寬恒回應

韓國瑜+黃國昌爭立院正副院長？顏寬恒回應

李柏毅曝看開票戰戰兢兢　揭決勝關鍵

李柏毅曝看開票戰戰兢兢　揭決勝關鍵

3度連任金門立委！陳玉珍環島謝票

3度連任金門立委！陳玉珍環島謝票

雲林民進黨立委剩1席　劉建國：是一個警訊

雲林民進黨立委剩1席　劉建國：是一個警訊

關鍵字：

王婉諭2024立委時代力量邱顯智黃國昌陳椒華宋國鼎

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

本土劇男星林義芳「LINE群拉票」爆違法！本人認了

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

票箱內層有票！愛莉莎莎PO影片質疑

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

選立委唯一上榜藝人！郭昱晴最新貼文全是應援

職業撞球賽「正妹女裁判」成焦點！　IG長腿美照被神出

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

醫預言「民進黨流失300萬票」　留言一面倒喊準

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面