幫媽媽復仇！台中超級新人廖偉翔破了綠營鐵板：會戒慎恐懼

▲台中第四選區立委當選人廖偉翔今日由母親台中市議員黃馨慧陪同謝票。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市第四選區由國民黨廖偉翔奪下11萬9740票，戰勝挑戰三連霸的民進黨張廖萬堅。廖偉翔以6390票差距險勝，不只突破藍營認定的艱困選區，也是替母親黃馨慧復仇成功。廖偉翔今日展開謝票，表示會戒慎恐懼，爭取更多民眾認同。

廖偉翔成功讓綠地變藍天，被問到關鍵原因，廖指出，原因有很多，包含民眾對於想要改變的渴望、在野的相互合作、輔選團隊的努力，以及來自各方的聲援站台，「最重要的是謝謝西屯、南屯的選民給我一個機會，讓我們一起寫出這一段感動人心的故事，我真的很感動，也會戒慎恐懼。」

廖偉翔表示，自己也很清楚，「民眾是給我們一個表現的機會，我們必須要花接下來4年來證明我們可以做得更好，服務的更好，爭取更多民眾的認同。」

國民黨此次在台中繳出亮眼成績單，台中市長盧秀燕母雞效應徹底發揮，8個選區當中，民進黨除了第7選區何欣純、第1選區蔡其昌連任成功之外，其餘6席次全輸。當中更包括被國民黨視為艱困選區的第四選區（西南屯），老將張廖萬堅遭超級新人廖偉翔突襲中箭落馬，廖偉翔也為母親、張廖萬堅上屆對手黃馨慧成功復仇。