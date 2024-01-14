韓國瑜+黃國昌爭立院正副院長？顏寬恒：沒被證實的無法回答

▲外傳黨中央指示，要挺國民黨不分區立委韓國瑜及民眾黨不分區立委黃國昌出任立院正副院長。對此，顏寬恒回應沒有聽說。（圖／顏寬恒競總提供）



記者游瓊華／台中報導

2024大選落幕，台中第二選區國民黨顏寬恒大勝對手林靜儀2萬多票，睽違4年重返國會。今天顏寬恒展開謝票之旅，出發前被媒體問到，外傳黨中央指示，要挺國民黨不分區立委韓國瑜及民眾黨不分區立委黃國昌出任立院正副院長。對此，顏寬恒笑說，不知道這何時的事情，強調國會是代表民意的最高殿堂，不容馬虎，很多杜撰或傳言，沒有被證實的無法回答。

▲顏寬恒王子復仇成功，拿下11萬8962票，遠高於對手林靜儀的9萬6151票。（圖／顏寬恒競總提供）



這次大選，顏寬恒王子復仇成功，拿下11萬8962票，遠高於對手林靜儀的9萬6151票，兩人的得票率差距從2022年的將近5%，拉大到破10%，徹底輾壓對手，更創下顏寬恒參選有史以來最高票數。

相隔4年收復失土、再度登上國會，顏寬恒今天在謝票前表示，過去4年都在地方走動，沒有停下來，把失敗的過程都變成成功的養分，這次選舉結果就是民眾幫我們打成績，他也會把握這些成績，不會辜負選民的期望。

顏寬恒強調，執政黨立委沒有過半，執政黨的作為是被人民厭惡的，民眾更期待嶄新的政局。此外，顏寬恒也提到，過去幾年第二選區有很多建設停滯，接下來要趕快失去的4年找回來。