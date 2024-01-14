數量輾壓！選後他驚覺多數台人「很安靜」：吵的才是少數人

▲原PO發覺，台灣多數人「都很安靜」。（示意圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024大選昨（13）日順利落幕，眾人持續熱論各種現象，就有網友表示，先前網上總有些「很吵的人」，經常霸占社群聲量，如今看來根本就是「少數人」。令他覺得可怕的是，「真正代表多數人的那群人，竟然從頭到尾都沒什麼聲音！」數量甚至多到輾壓前者，「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎！」文中表示，「看看網路上那些很吵的人，如今都已經被證實是少數人了」，搖頭直嘆「他們從頭到尾，幾乎霸占了所有社群聲量」，甚至到現在，只要說他們是少數人，還是會被群起攻擊。

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可是讓他覺得更可怕的是，真正代表多數人的那群人，從頭到尾都沒什麼聲音，「在網路上幾乎很難看見他們的存在，明明一堆文章都在酸，卻很少看見他們出來反駁」，而這樣的人所占的數量，多到整個輾壓那些很吵的少數人，「根本就整個廢到笑啊！」

貼文下方就有人表示，「決定走勢的人口們根本不知道你們在網路上吵翻天」、「你現在才發現嗎？」「我媽這輩子都投藍，今天聽她說投賴，我下巴都掉下來，之前一點徵兆都沒有顯露」、「就沉默螺旋理論」、「身邊超多這種人，中產階級的，八年過得其實不錯，過程也不會表態，一投就知道了。」