在眷村就輸了5千票！李柏毅曝看開票戰戰兢兢　揭最後決勝關鍵

▲李柏毅展開謝票行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立委第三選區（左營、楠梓）競爭激烈，昨晚國民黨李眉蓁、民進黨李柏毅廝殺到最後，最後由李柏毅自行宣布當選，順利完成立委劉世芳的交棒任務。他今（14）日展開謝票行程，透露昨晚開票時戰戰兢兢，尤其在眷村就輸了超過5000票，是靠著其他地區選民一點一滴拚回來的，未來一定會不負所託努力爭取地方建設。

▲李柏毅透露看開票心情戰戰兢兢，勝選非常不容易。（圖／記者賴文萱翻攝）

李柏毅今早展開謝票車掃行程，他提到，昨天看開票的時候，不敢抱著一定當選的心情，戰戰兢兢，因為在眷村就輸了超過5000票，靠其他地區的選民一點一滴拚回來，其實非常不容易。所以點滴在心頭，所有的選民他一定會好好服務，所有地方建設也一定會努力爭取。

▲李柏毅感謝選民的支持，強調一定不負所託。（圖／記者賴文萱翻攝）

他強調，感謝所有高雄人的決定，會記得整個台灣給民進黨的結果，會更謙卑努力去實踐每一條政見，並更努力服務選民朋友。未來四年會跟賴清德總統一起在國會，不只為高雄、左營楠梓，也會為台灣的未來，好好的做事，期待國會有新氣象。

他最後感謝這段時間陪伴他、支持他的所有好朋友，也非常感謝昨天願意用選票決定這場結果的選民，「李柏毅一定會不負所託，更加努力。」