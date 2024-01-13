彰化立委／4度在藍營大票倉勝出　「骨力」陳素月贏對手1萬4千票

▲綠營立委陳素月與藍營鄭俊雄。（合成照／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2024大選告一段落！綠營已連任2屆彰化第四選區（員林市、大村鄉、永靖鄉、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、田尾鄉）立委陳素月，再度披掛戰袍角逐連任，對手是曾擔任2屆鎮長、議員的鄭俊雄，這場仗打來不輕鬆，陳稍早以95000票，大贏14000票自行宣布順利當選，持續為鄉親謀福利。

依據中選會2022年九合一大選鄉鎮市長選舉資料顯示，彰化第四選區除了員林市長游振雄、社頭鄉長蕭浚2位藍營勝選、綠營則有永靖鄉長魏碩衛，其餘則鄉鎮長全為無黨籍，議員席次有8席，綠營僅有連任2屆、陳素月的子弟兵張欣倩，藍營則囊括5席(凃俊任、張錦昆、黃正盛、劉惠娟、曹嘉豪)，另外還有民眾黨張雪如及無黨籍詹木根。

面對強勁的藍營票倉，陳素月卻能連3屆從夾縫中勝出，地方人士普遍認為，最主要的是個人形象及地方服務為她加分。張欣倩認為，陳素月是一個非常認真骨力、看得到找得到的立法委員，專職專業，不僅獲得公督盟、口袋國會雙評鑑優秀立委肯定，從議員當到立委，一直為鄉親爭取更完善的交通建設、水利建設與農水路改善，這樣的好立委，卻被對手一直中傷抹黑，鄉親要用選票為陳素月出一口氣。

陳素月當選致詞表示，感謝各位鄉親、好朋友的支持，讓她可以順利當選，讓她跟團隊有機會可以繼續服務，然而當選又是重新歸零，責任的開始，未來她會更加努力、打拼，為地方服務；她也說，這次賴清德總統高票當選，她也非常的開心，這代表所有國人對民主的理念與堅持，這也是一個責任，希望未來，有所有鄉親的支持下一起打拼，讓國家經濟更繁榮，讓更多民眾享受幸福的果實，她也會為大家爭取更多福利。

▲藍營立委候選人鄭俊雄落馬。（圖／ETtoday資料圖）

張欣倩強調，過去八年蔡英文總統十分有遠見，提出前瞻計畫要為台灣打造堅實的重要基礎建設，也因此這八年才能讓台灣經濟起飛。然而前瞻預算當年在立法院卻遭到國民黨的拼命阻擋、扯後腿，如果當時民進黨沒有過半，班班教室有冷氣就沒有辦法實施、育兒津貼也沒有辦法發放，國家經濟也會繼續空轉，讓鄉親肯定，繼續支持民進黨，唯有民進黨過半，才能守護台灣傲人的經濟發展。

陳素月過去也積極為員林爭取建設，推動地方制度法修法讓員林鎮升級成員林市、爭取三和公園地下停車場和活動中心建設、建大輪胎前排水箱涵加大，強調未來會更努力，讓台灣經濟繼續創新。