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新北11選區曾柏瑜拿該區綠營史上最高票　羅明才超12萬票保衛成功

▲新北市第11選區現任立委羅明才抵達競選總部。（圖／羅明才辦公室提供）

▲羅明才8連霸連任成功。（圖／羅明才辦公室提供）

記者魏有德／綜合報導

2024新北第11選區（新店、深坑、石碇，坪林、烏來）立委激戰，中選會在晚間21時許公布最終計票數據，在265個投開票所中，國民黨籍現任立委羅明才拿下123399票，得票率59.38％，完成8連霸。代表民進黨參選的曾柏瑜則是拿到76237票，得票率36.68％，打破上屆立委候選人張銘祐的紀錄，寫下民進黨在該選區單一候選人拿下最高票數的歷史新頁。

現任立委羅明才24歲投入立委選戰後，曾連續7屆當選，甚至在2008年和2012年連兩屆拿下改制前後的台北縣及新北市立委第一高票。這次挾著力拼8連霸的氣勢，帶給對手極大壓力，同時，他也在投票前發下豪語，期待得票數突破15萬票，未來要問鼎百里侯。最終，拿下123399票，將在未來4年繼續為地方謀福利。

▲新北第11選區民進黨立委候選人曾柏瑜。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

▲新北第11選區民進黨立委候選人曾柏瑜。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

至於挑戰羅明才的曾柏瑜2016年也曾在該選區首度參選，雖然未能當選，但也拿下22487票，經過8年沉潛，期間一度遞補上新北市議員，有一定的支持度。這屆立委選戰，曾柏瑜響應賴清德的「民主大聯盟」策略，披上民進黨戰袍在「深藍」艱困選區出馬挑戰羅明才。最終，曾柏瑜也成功替綠營開疆闢土，在該選區拿下民進黨單一立委選舉史上最高票，拼出美好一役。

新北市第11選區共有6名候選人角逐1席立委席次，最終票數為1號國民黨籍羅明才（123399票，得票率59.38％）、2號無黨籍鄭添泉（2208票，得票率1.06％）、3號制度救世島魏趨安（915票，0.44％）、4號人民最大黨張家榛（4038票，得票率1.94％）、5號中華婦女黨陳聖（1029票，0.50％）及6號代表民進黨參選的曾柏瑜（76237票，得票率36.68％）。

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