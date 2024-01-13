被凌濤批罪魁禍首！黃珊珊嗆：若藍想跟白國會合作　態度應該這樣嗎？

▲柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／新北報導

2024總統、立委選舉落幕，民眾黨總統候選人柯文哲以第三名惜敗，國民黨2024競選發言人凌濤痛批，柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊是戰犯、罪魁禍首。對此，黃珊珊直嗆，凌濤背後代表的是國民黨主席朱立倫，還是新北市長侯友宜？且國民黨這樣還要跟民眾黨在立院合作嗎？

面對柯文哲以第三名敗選，凌濤表示，黃珊珊選前公布民眾黨的封關民調，指侯康配墊底，但以現在開票結果來看，是柯盈配是第三名，「黃珊珊操縱民調讓藍白合破局，自己卻能擠進不分區第一名，政黨沒成功輪替、下架民進黨失敗，民眾黨高層的假民調是罪魁禍首。」

針對國民黨似乎把黃珊珊當成戰犯，要黃負責？黃珊珊於新莊競總外受訪時表示，政黨合作、聯合政府，「怎麼會在你要結盟的盟友之間製造敵人呢？」這件事情很清楚，「如果（國民黨）現在還要在立法院跟我們合作的話，他的態度應該是這樣嗎？」

黃珊珊提及，藍白合為什麼破局，國民黨應該比民眾黨更清楚，人民應該比民眾黨更清楚，在座的小草也比她更清楚，「尤其是放任發言人這樣的發言，他背後到底是代表朱主席，還是侯市長呢？如果是的話，那他還要跟我們做國會的合作嗎？」