嘉義立委／陳冠廷贏林國慶8千票　感動喊：是服務的起點

▲民進黨陳冠廷發表當選感言 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

2024總統、立委大選結果出爐！嘉義縣立委第二選區（溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、新港鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉、番路鄉、阿里山鄉、大埔鄉）選情激戰，民進黨資深立委陳明文的兒子陳冠廷，今年首次投入選戰，就以7萬3598票（49.50％），打敗無黨籍前立委林國慶的6萬4778票（43.57％），贏對手8820票，稍早陳冠廷自行宣布當選，感動喊「明天開始是服務的起點」。

陳冠廷勝選感言如下：

這樣感謝所有的我們的競選團隊，這一次勝利是屬於我們嘉義鄉親的，這一年多來178村然後10鄉鎮，每一個鄉親給我們的鼓勵跟建議，我沒有辦法在此把我的感謝完全表達，那接下來容我到時候一個一個，用行動、用政策、用政績、回報給所有鄉親，跟我們所有輔選的幹部，謝謝你們

過程中，那請聽每位鄉親對我們政治政策的建議，這是非常重要的，不是只是進軍國會，我們地方的聲音也要一一被傾聽，我必須也很誠懇的跟鄉親報告，過去如果有做得不夠好的地方，那我們會更加改進，做得更好，如果不夠快的地方，我們會加快腳步，那這是我的鄉親們的承諾，那接下來明天開始我再次強調是服務的起點，謝謝各位鄉親給我的機會。

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