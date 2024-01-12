快訊／回敬韓國瑜！賴清德：以身為礦工之子為榮　新北市民別偏心

▲賴清德今晚致詞時高呼「我以身為礦工之子為榮」，引發台下支持者激動喝采。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／新北報導

國民黨不分區立委候選人韓國瑜日前在造勢場合稱「沒有中華民國的保護，沒有政府的照顧，一個礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統」，引發輿論譁然。民進黨總統候選人賴清德今（12）晚間出席「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」造勢晚會時，高呼「我以身為礦工之子為榮」，強調故鄉教會自己勇敢堅強，不向命運低頭，未來也會帶領國家勇往直前。

賴清德今天晚間回到故鄉新北市，出席選前之夜造勢晚會，現場喊破超過20萬人齊聚，線上同步觀看人數也突破25萬人。他說，不管是2016年的116萬票，或者是2020年的139萬票，新北的鄉親都是用全國最高票，肯定蔡英文總統，支持蔡英文總統走正確的路，這一次他也要懇請大家「不可以偏心喔」，要用全國最高票支持賴清德，給新北市的孩子肯定。

賴清德表示，大家都知道，自己出身在北海岸，新北是自己生命的起點，永遠的家，「我的父親，還有全村的長輩，幾乎都在礦區工作，礦工雖然辛苦，但我相信，那個時代礦工，對台灣的經濟的發展有很大的貢獻，都應該贏得尊敬，而不該被歧視，對不對？」

賴清德強調，「我沒有忘了我的根啊，我以身為礦工之子為榮！」他說，他的生命經驗相信不是最艱苦的，這個社會上比自己艱苦的還有許許多多人，但他所愛的故鄉教會自己的事情，已經足以讓自己勇敢堅強，不向命運低頭，未來他領導國家，也會在波濤洶湧的國際中，不畏艱難，乘風破浪，帶領台灣勇往直前。