直擊／侯友宜、趙少康25萬支持者唱「堅持」　高舉手機燈海相挺

▲侯友宜台下燈海 。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今（12）日在板橋第一運動場舉行「贏回中華民國」選前之夜。活動約於近10點進入尾聲，在結束前，藍營大咖與侯康兩人手舉手機開啟手電筒，與台下25萬人一起合唱「堅持」，支持者也紛紛拿出手機開啟電筒一起響應，形成25萬人的燈海出現，氣氛相當振奮人心。

約於晚間9點04分時，侯友宜與黨主席朱立倫、副總統參選人趙少康一同以大進場的方式進場，侯康造勢現場也擠爆25萬支持者，最終因現場人數眾多，總共花了13分鐘才走上舞台，台下支持者情緒沸騰，搶著與侯友宜握手，一旁的支持者也大力揮舞國旗力挺侯友宜。

侯友宜致詞時喊話，這次選舉是第四次的政黨輪替，要邀請白色的力量共同來打拼，在關鍵的時刻集中選票，政黨要輪替，人民才會信任，柯文哲說他可以綠白合，綠白合這不叫政黨輪替，所以集中選票投給最強的3號，侯友宜趙少康才能讓民進黨下臺。藍白，沒有合作的，一起用選票來完成。

趙少康也說， 蔡英文、賴清德比馬英九更相信習近平，相信習稱2027不打台灣；更細數政見，除了110萬的大專生跟研究所學生，不用付100萬的學費；護理人員一個月1萬塊匯到戶頭裡去，以及宣誓觀光客一年起碼讓大陸來500萬、600萬、700萬。

活動最後，藍營大咖與侯康兩人拿手機開啟手電筒與台下25萬人一起合唱「堅持」，支持者也紛紛拿出手機開燈一起響應，形成25萬人的燈海出現，氣氛相當振奮人心。

