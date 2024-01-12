選舉倒數蔡英文彰化輔選吳音寧　坦言「很擔心國會選情」

▲總統蔡英文為吳音寧輔選。（圖／競總提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

選前最後一天，彰化縣第三選區民進黨立委候選人吳音寧，在總統蔡英文強力號召加持下，今(12日)有約500名彰化縣中小企業主、在地頭家齊聚二林進行產業界便當會力挺。蔡英文說，她很擔心國會選情，所以最後關頭要努力推一把，吳是很珍貴的一席，請集結所有能量，讓她打敗政治世家，順利當選。

活動開始，總統府資政、行政院前副院長沈榮津先以「台灣產業發展與未來趨勢」為題，向在地頭家報告三大主題：一是全球受到疫情、戰爭、通膨影響下產業低迷，政府應變的具體措施，二是如何協助中小企業數位轉型與淨零轉型，三為大家一起打拼的台灣經濟成果。

總統蔡英文致詞表示，台灣中小企業的生命力很強，但也有脆弱的一面，應對世界變化的能力相對薄弱，不管是淨零碳排、極端氣候、地緣政治等挑戰，大企業或許有能力自行應變，中小企業則需要有人帶領往前走。去年歲計賸餘，除了與民眾分享經濟成長成果，有些錢要留下來，專門投入協助中小企業轉型。民進黨執政，反應速度很快，如果能繼續執政，反應會更快，政府會跟中小企業站在一起，走向更具競爭力的時代。

蔡英文還表示，去年談了和美國重要合作事項「台美21世紀貿易倡議」，檢查了台美所有貿易情形，其中一項是雙方要努力讓中小企業，可以更有力的加入國際市場與國際投資。

蔡英文說，但目前最重要的是，「把對的人都選上」，她希望國會過半，才能讓賴清德、蕭美琴坐上台灣的駕駛座，穩穩開車。「立委一定要過半，我很煩惱這件事，如果不煩惱，我今天就會待在台北，因為我很擔心這裡啦！可以給蔡英文拜託一下，不但自己這票要投下去，我們親戚、朋友、同事，務必要支持2號賴蕭配，3號吳音寧，以及６號政黨票民主進步黨。」

蔡英文說，吳音寧和對手很不一樣，她可以想像吳音寧當立委，一定會常常看到她，有事情一定處理。因為吳音寧知道如何和中央機關交涉，還認識很多人、有很多好朋友，隨時可以打電話找到關鍵人士協助幫忙，請大家要支持可以和地方溝通、可以跟中央政府連結，還可以照顧大家的吳音寧。並強調「我們選一個最穩定的」，投給最適合領導台灣發展、資歷最完整的賴清德。