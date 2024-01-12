「票投民進黨　台灣變戰場」！40面布條遭割毀拆除　鄭俊雄提告

▲前立委陳朝容具名懸掛布條被畫破割毀。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第四選區日前出現「票投民進黨 台灣變戰場」「票投民進黨 子弟上戰場」布條，白邊寫上「陳朝容」，有超過40面布條遭到有心人士破壞，鄭俊雄陣營已前往警局報案，對手立委陳素月在臉書直指遭到抹黑，前立委陳朝容承認表示，這就是他具名掛的，這也是要提醒選民，要選對黨，台灣才有未來。

▲前立委陳朝容具名懸掛布條被拆除。（圖／民眾提供）

陳素月在臉書po文，連日來在員林、田中等鄉鎮散布的未具名抹黑布條，經彰化地檢署、彰化選委會認證違反正副總統選罷法、公職人員選罷法之後，部分遭到清潔隊拆除，沒想到才過二天，布條加上前立委陳朝容的署名後，又四處懸掛街頭。

▲立委鄭俊雄看板破壞丟棄。（圖／民眾提供）

陳素月指出，沒想到違法元凶自己跳出來，公開坦承違法亂紀的就是前立委陳朝容。陳朝容也承認這是他具名掛上，因為他真的看不下去了，希望選民都能認清事實，勿信詐騙黨，才能維護和平與安全，這2天有大約40面布條遭到有心人士用刀割毀、拆除，鄭俊雄陣營前往報案，其中有一名60多歲阿伯連拆4條路的布掛，當場揪出破壞元凶。

▲前立委陳朝容具名懸掛布條被中年男子畫破割毀。（圖／民眾提供）