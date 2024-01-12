明天決勝負！張宏陸「1個月走遍板橋西區」　林國春直播談政見

▲新北市第6選區三位候選人。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

明（13）日就是2024大選投票日，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）戰況備受矚目，現任的民進黨候選人張宏陸透露，這一個多月來徒步走遍板橋西區，盼能獲得再次進入國會的門票；而國民黨的林國春今則直播談政見。

張宏陸昨在粉專感性地說，回顧這場選戰，他沒有豐厚資金可以四處掛廣告，只能一步一腳印，走遍板橋的每條大街小巷，努力向每一位板橋市民打招呼，盡力握到每一雙手爭取支持，同時更喊話「您的一票非常寶貴，也是決定板橋未來最關鍵的一票。」

▲張宏陸（左）、林國春（右）三度交手。（圖／翻攝自臉書／張宏陸、林國春）

而國民黨林國春今則直播談政見，其中在青年政策的部分，他表示，「青年住宅、社會住宅，是我們年輕人所關心的，板橋華江一路有個青年住宅，大概有132戶，約10月、11月就會完成，屆時青年朋友可申請，另外也有青年租屋補助。」

同時他也提到，自己曾向新北市長提議公托名額免抽籤，「我們現在抽籤很辛苦，每次都有爸爸媽媽帶著小朋友來拜託我們這些民意代表，當然沒有一件成功的，因為都是公開抽籤，除了中低收入戶或原住民有優先權，其他的都要現場抽籤，所以我們有個政策，板橋有很多空的教室，我們就拿來做公托的空間，讓爸爸媽媽可就近到這些學校，使用這個公托。」

▲黃淑珍發表政見。（圖／翻攝自YouTube／大豐）

【1號】司法改革黨｜黃淑珍

政見：

1.弘揚媽祖救世精神，打造媽祖健康醫療產業園區，增加弱勢族群醫療免費。

2.爭取建設板橋西區整體捷運系統連接預算。

3.爭取設置婦幼、長營年金每人每年12萬，有營養有健康。

4.對標新加坡，爭取打造板橋國際金融城，加強匯兌自由環境，創造民間金融就業。

5.爭取軍公教最強福利及協助勞工爭取退休生活基本保障，每人每月三萬元。

6.支持恢復特偵組，打擊貪官不法，嚴懲詐騙主謀，為詐騙受害者集體訴訟、討回公道；廢除交通規檢舉制度，回歸專業。

7.爭取打造AI板橋科技城，為女性、年輕世代和新創業者創造AI藍海百億商機。

8.落實司法改革具體方針：法庭直播、陪審制、廢除國家賠償法13條、廢除偵查庭。

9.反對戰爭，呼籲政府召開世界宗教和平會議，彰顯台灣多元、包容的宗教影響力。

▲林國春直播談政見。（圖／翻攝自臉書／林國春）

【2號】中國國民黨｜林國春

政見：

1.愛心卡／老人卡：提高點數每月888點，可類累計至年底。

2.打擊詐騙：加重詐騙刑期到七年，提高罰金至100萬且不得假釋。

3.活化城市：爭取危老重建，都市更新獎勵容積率提升。

4.在地升級：推動市立聯合醫院板橋院區改建工程，並增設兒童院區。

5.照顧學童：爭取國中、國小營養午餐免費。

6.居住正義：爭取可購青年住宅，提高租屋補助。

7.勞動權益：制定勞工最低工資法及外送員最低薪資專法。

▲張宏陸1個多月走完板橋西區。（圖／翻攝自臉書／張宏陸）

【3號】民主進步黨｜張宏陸

政見：

1.經濟要創新 打造科技島

．強化半導體國家級戰略，產業導入AI、5G與大數據應用，打造智慧科技島。

．加速綠能科技，超前部局減碳與自動化提升競爭力，穩健邁向2050淨零目標。

2.增建停車場 社後蓋捷運

．持續爭取地下停車場，建捷運、公車、單車和更友善行人的大眾交通環境。

．加速興建泰板輕軌社後支線，讓社後居民出入更便利，生活機能更完善。

3.長輩要照顧 樂齡輕鬆GO

．檢討巴氏量表標準，強化喘息服務：打造居家、社區、醫療一體式長照服務。

．提高敬老卡搭乘台鐵補助額度，爭取未來也能搭高鐵，鼓勵長輩外出走動。

4.司法要改革 修法打詐騙

．修正「法官法」，加強對法官及檢察官的行政監督責任，改善司法審判品質。

．針對金融商品P2P等新型借貸設立事責篇章，杜絕假債權吸金詐騙。

5.板橋再進化 在地好生活

．督促新板特區國家兒童未來館如期興建，打造出亞洲第一的兒童遊憩場館。

．加快都市更新、危老整合的審議通關時程，加碼補助老舊公寓安裝電梯。

6.照顧下一代 國家一起養

．爭取廣設公托公幼；推動公共幼兒園寒、暑假服務，延長平日晚間托育時間。

．提高生育、育嬰留職停津貼補助，加碼坐月子補助，讓年輕世代安心生養。

7.弱勢要照顧 城市更友善

．修法中低收入補助要實際貼近救助申請者的生活現況，通盤檢討計算標準。

．加速《動物保護法》修法，建立公共寵物殯葬服務，寵物往生善終有依靠。

8.體育要扎根 教育更多元

．運動全民化、多元化，提高預算補助各中小學如足球、街舞、直排輪等社團。

．國中、小學開設「情感教育課程與教學」，避免校園性騷擾、霸凌問題發生。

9.投資新世代 畢業即就業

．支持青年創新創業，提供資金及擴增地方創生工作站，支持年輕人在地創生。

．投資技職教育，串聯技職學校設備、師生和產業界的需求，讓畢業即可就業。