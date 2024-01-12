饗賓董座發文挺賴清德！業者證實了　綠營支持者喊吃爆

▲饗賓餐旅。（圖／記者施怡妏攝）

生活中心／綜合報導

2024總統、立委選舉將於明（13）日正式進行投票，今（12）日網瘋傳一則署名饗賓集團董事長陳啟昌表態截圖照片，內容喊話員工支持民進黨總統候選人賴清德及民進黨立委候選人，對話曝光吸引不少綠營支持者直呼「馬上訂位」。對此，業者回應證實該對話內容。

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▲饗賓餐旅董事長喊話員工挺民進黨。（圖／翻攝網路）

今（12）日網上瘋傳饗賓集團董事長陳啟昌「挺綠截圖內容」，內容提及疫情期間蔡英文總統親臨總部訪視鼓勵同仁，並於2020、2021連續兩年進行紓困1億7200萬元且附帶5億元的紓困貸款讓饗賓得以於疫情期間不減薪、不放無薪假、不裁員保住同仁生活之所需不虞匱乏。

訊息中並喊話饗賓同仁：「全力支持蔡英文總統推薦的賴清德及民進黨的立委候選人。為了台灣的未來，讓我們用選票來表達饗賓人最真誠的謝意。」最後署名「董事長陳啟昌」。

該截圖內容在網上掀起討論。對此，饗賓餐旅回應，針對外界關心董事長談話一事，為集團內部訊息，「董事長感恩疫情期間餐飲業面臨嚴峻挑戰，政府給予多方協助，並連續兩年進行紓困貸款，確保疫情中2500位饗賓同仁不減薪、不裁員、不放無薪假，讓2500個家庭生活無虞，故以個人名義表態，懇託全體同仁。」並強調公司主張「選舉是民主的象徵，尊重每一個人的選擇。」

饗賓餐旅表示，「饗賓基於參與民主是企業的新價值，民主的可貴，在於不論立場，我們都能彼此包容並理解，饗賓期待與全體台灣人民共創美好新未來。」

饗賓餐旅旗下目前有「饗食天堂」、「開飯川食堂」、「果然匯」、「饗泰多」、「饗饗」、「旭集」、「真珠」、「小福利」、「朵頤」，以及開在台北101、全台最高檔buffet「饗 A Joy」等共10個餐飲品牌，全台超過70家店。