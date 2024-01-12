晚上「選前之夜」造勢藍綠板橋大拚場　蕭美琴有信心：大家一起加油

▲民進黨副總統候選人蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

選戰倒數24小時，民進黨副總統候選人蕭美琴今（12日）日至新北市樹林區，與民進黨立委蘇巧慧合體進行車隊掃街，蕭美琴指出，各縣市都有很多鄉親帶著熱情跟期待出來加油，明天的票非常關鍵，影響台灣未來的路，大家一起加油。至於晚上選前之夜藍綠都在板橋造勢拚場，會不會擔心？蕭美琴回應都有信心。

蕭美琴表示，今天繼續跟總統候選人賴清德掃不同選區，跟立委相互拉抬，向鄉親懇託出來投票，明天的票非常關鍵，影響台灣未來的路，大家一起加油、為台灣努力。昨天從新竹、高雄、台中、台北一路上來，競選總部用分進合擊方式進行，一起努力。

而近幾場造勢場合都十分熱鬧，蕭美琴表示，一路走來，各縣市都有很多鄉親帶著熱情跟期待出來加油，大家一起站出來，明天一定要出來投票。也有媒體追問，今日選前之夜藍綠都在板橋拚場，會不會擔心？蕭美琴回應都有信心。

蘇巧慧則表示，這次大選決定台灣未來國家方向重要選戰，不管是總統或是國會，都是未來要走向世界或是鎖進中國關鍵，新北在這次選戰更是重中之重，不管是賴清德還是蕭美琴選擇從新北開始意義重大。

對於昨晚凱道造勢，蘇也指出，昨天看到凱道有這麼多人，下班、放學之後自動自發走出來，起為台灣民主加油，真的非常感動，唯一呼籲就是請大家出門投票。

而此次大選引起國際媒體，更有不少外媒近期到綠營造勢場合觀選，蘇巧慧指出，蔡英文跟蕭美琴努力下，世界越來越看重台灣，他們也在意台灣未來是不是會繼續和世界民主國家一起努力，自己就接待非常多外國媒體跟學者的觀選團、最後一天也來到現場，要看台灣人民會做什麼選擇。