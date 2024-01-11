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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「生命鬥士」陳俊翰登凱道談踏入政壇契機　台下支持者忍不住落淚

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，不分區立委候選人陳俊翰致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，不分區立委候選人陳俊翰致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11日）晚間在凱道造勢活動，位列不分區第16名、台版「非常律師」陳俊翰也上台致詞，他表示，台灣有超過120萬身心障礙者，但不是每個人都像他一樣幸運、能夠追求自己的夢想，自己踏入政壇，是因為注意到賴清德提出的兒少、身心障礙者照護政策，跟自己努力推動的方向一致。陳致詞時，台下不少支持者忍不住紅了眼眶甚至落淚，也為他高聲加油。

陳被封為台版「非常律師禹英禑」，患有罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，更經歷火警導致雙腿截肢，但仍刻苦取得台灣大學法律、會計雙學士，不僅是2006年律師高考榜首，同時也取得會計師執照，後也考取密西根大學法學博士。

陳俊翰致詞時表示，今天看到這個場面很感動，這是自己第一場大型造勢，正如大家所見，目前他只有眼睛、嘴巴跟手指末端能有些微動作，幾乎是全身癱在輪椅上，很多人說命運對他很殘忍，受到很多病痛折磨，還多次徘徊生死關頭，但上天對他還是很眷顧，身體這些疾病讓他深刻體會生命價值、更珍惜所擁有的一切。

陳俊翰指出，一路走來雖然遇到很多挑戰跟困難，感謝過程中往往有很多認識跟不認識的貴人，伸出手幫他度過難關，台灣有超過120萬身心障礙者，但不是每個人都像他一樣幸運、能夠追求自己的夢想，自己身上背著很大的責任跟使命。

陳俊翰表示，自己這次參選之前是一位政治素人，不分區名單公佈那一刻，很多人問他為何走入政治，答案很簡單，半年前賴清德召開好幾場國政記者會，提出對台灣國家未來發展的願景，其中國家希望工程包含各領域政策，讓他特別注意的就是打造台灣成為公益社會，包含很多對於社會弱勢族群；特別是兒少、身心障礙者的保護跟照顧等，這和自己一直以來努力推動的方向是相同的。

陳俊翰指出，因此收到邀請時，自己就答應徵召，很多人說他並不在安全名單，但對他來說當選與否不是最重要的，當然希望有機會進入國會推動一些法案和改革，但即便無法當選也不會改變初衷，會在自己的位置上盡最大努力促進弱勢權益改革。

陳俊翰直言，你我周遭都有很多弱勢跟罕見疾病患者，受到環境跟制度的阻礙，導致沒有平等機會追求自己想要的生活、實現理想，相信賴清德和蕭美琴當選，民進黨的執政團隊一定能夠讓台灣社會弱勢者權益獲得更多保障，讓台灣人權向前邁進。

陳俊翰致詞期間，台下支持者自發喊加油，也有不少人忍不住紅了眼眶甚至落淚，接續演講的蕭美琴此時也上台獻花，全場支持者也為他高聲吶喊。

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，不分區立委候選人陳俊翰致詞，蕭美琴上台獻花 。（圖／記者李毓康攝）

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