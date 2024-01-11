直擊／「包圍景福門」空拍照曝！　賴清德凱道造勢湧破15萬支持者

▲賴清德凱道造勢人口已經包圍景福門。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11日）晚間在總統府前舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」大型造勢活動，支持者人潮已經將景福門包住、甚至外往自由廣場處外溢，根據主辦單位統計，現場已超過12萬人，人潮相當踴躍，9點左右已經突破15萬人。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢晚會今天晚間7點半登場，活動開始1個小時後，仍有不少支持者持續到場，附近的台大醫院捷運站被擠得水泄不通，現場人潮也已經包圍景福門並外溢到其他路口。

值得注意的是，不少支持者都自行攜帶應援海報、毛巾、手舉牌表達訴求，有民眾高舉「選對的人走對的路貓狗應援毛巾」、「彩虹挺台灣毛巾」等募款小物，也有民眾自製手舉牌「把KP還給台大地下室，欸，那個不會開刀的下去」、「我在民主的道路上挺台灣」、「莫惹台灣」，或者攜帶不分區立委候選人王義川、「這個世代」應援旗幟表達支持。

今天晚間包括總統蔡英文、賴清德、蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、台北市競選總部主委陳時中、台北市立委候選人們均將登台發表演說。

▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會 。（圖／記者李毓康攝）

