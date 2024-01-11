蔡英文喊民主路「不分綠藍白」都歡迎　「但不能迴轉也不能走回頭路」

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，賴清德、蔡英文、蕭美琴三人同台凝聚支持者氣勢 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11日）晚間在凱道造勢活動，現場湧入15萬支持者、場面驚人，總統蔡英文致詞時表示，1996年台灣第一次總統直選，那刻起已經把國家還給2300萬台灣人民，同一年，這條路也才從介壽路改名為凱達格蘭大道，可以自由地把人民聲音傳達給總統府，不管是綠的、藍的、白的，只要願意，都歡迎在民主路一起上車，但民主路不迴轉也不走回頭路，要繼續走下去。

蔡英文表示，台灣人可以走向世界發展、可以在國家安身立命，而不是像10年前，年輕人茫然步出校園、第一份薪水只有22Ｋ、仰息中國能否有予一絲機會，我們一起證明了，民主自由不是抽象意識形態，而是台灣發展的護國神山，不同立場的朋友每逢選舉都會來到這裡，這就是民主的台灣。

蔡英文直言，很多人覺得蔡英文做得不夠快、不夠好，年輕人也覺得需要台灣更多重視，自己一樣渴望改變，畢竟穩健並不刺激甚至過於保守，但就像上一台車，會希望駕駛穩穩開、照路線走，但台灣的處境必須在狹窄路徑中前進，面對複雜路況，不會放心把鑰匙交給新手駕駛，甚至隨便切換車道。

蔡英文指出，這8年加薪減稅、長照幼托、居住正義，雖然有不盡人意之處，但每一步都在往前走，改變就是要變得更好、穩健可以帶來改變，只要方向正確、腳步不停就可以抵達終點，謝謝大家一路陪伴蔡英文8年，台灣已經越變越好了，終於自己做出第一艘潛水艦、台股翻倍成長、人均GDP超越韓國、綠電總發電量超越核電、出口總值成長超過7成、對中佔比也降到21年來新低。