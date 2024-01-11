蔡英文鞠躬感謝台灣人民8年支持　「擔任中華民國總統是我的光榮」

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11日）晚間在凱道造勢活動，現場湧入15萬支持者、場面驚人，總統蔡英文致詞時表示，謝謝2300萬台灣人民給蔡英文8年支持，台灣人民給民進黨8年時間做事，雖不完美但分分秒秒全力以赴，520當天自己就會走出總統府，擔任中華民國總統是我的光榮。她也喊話，不用誰把國家還給我們，「因為我們已經是國家的主人，國家因為人民而偉大！」

蔡英文致詞時表示，謝謝台灣人民給蔡英文8年支持，留下了一個世界認可、願意共同守護的台灣，台灣人民給民進黨8年時間做事，雖不完美但分分秒秒全力以赴，讓世界上架台灣，深深感謝2300萬台灣人民。蔡英文也率領候選人跟黨籍幹部一鞠躬。

蔡英文也介紹，蕭美琴是國際媒體公認華府最有影響力大使，她既是世界的選擇，當然也是台灣的選舉；而曾經相信蔡英文的朋友，2024年也再相信蔡英文一次，因為蔡英文相信賴清德，賴清德是唯一準備好的人，不會變換球隊也不會最後才決定自己是哪一隊，他會是大家最可靠的台灣隊長，是最能夠守護中華民國台灣的總統。

蔡英文表示，520當天自己就會走出總統府，擔任中華民國總統是我的光榮，珍惜8年來跟台灣人民打拼的一切，自己沒有不捨，但作為總統，自己比任何人都希望這個國家更好，台灣可以繼續前進，希望不要忘記10年、8年、4年前為何站出來，民主自由是台灣一代一代人的打拼，我們有責任繼續傳下去，把台灣往前推進。

蔡英文指出，不用誰把國家還給我們，因為我們已經是國家的主人，國家因為人民而偉大，投票不是為了仇恨誰，而是因為熱愛國家、希望繼續進步，投票也不是為了教訓誰，而是因為珍惜現在的生活跟走過的每一步。