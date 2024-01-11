選戰觀察／民進黨倒數24小時催票密碼　「馬維拉」登板幫拉主Key

▲蔡英文（中）、賴清德（左）、蕭美琴（右）在凱道造勢同台，現場喊破20萬人齊聚。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉結果周六（13）就要揭曉，在最後關鍵催票時刻，前總統馬英九突拋出「相信習近平」一說，震撼政壇，同黨的總統候選人侯友宜連忙撇清「與我想法不同」，但選情恐已雪上加霜。誰能想到，馬在九局下急著登板當「救援投手」，卻丟了個大暴投，只能說不愧是被封為「馬維拉」的男人，就連民進黨今（11）晚間兩場造勢，馬也是存在感超強的「吸票機」。

馬英九近日接受外媒《德國之聲》專訪，《德國之聲》指出，九二共識在台灣越來越不受歡迎、特別是在年輕人，馬則認為，這與一般人都誤解九二共識有關，強調他擔任總統期間，九二共識是兩岸間非常重要的政治基礎，也是兩岸關係沒走向緊張之所在；但當被問到「您認為您可以信任習近平？」馬英九回應，就兩岸關係而言，必須相信他。

令人玩味的是，民進黨面對本屆總統大選，選戰前期便將兩岸外交議題定調為主軸，不斷端出「亡國感」和「抗中保台」神主牌，然而，今年外在國際局勢不若2020年，相較兩岸因素，包括居住正義在內的內政議題，恐怕更吸引選民注意，再者，當綠營不斷搬出「中國介選」回應在野質疑，卻讓「中國介選」這個詞彙，成為年輕世代製作梗圖、訕笑的素材。

不過，總是可以在關鍵時刻出場、被不少網友調侃為「台獨教父」的馬英九，依舊不改他「勇腳馬」的誠實作風，近日接受外媒專訪脫口「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，讓原本難靠打兩岸牌突破同溫層的民進黨，突然在九局下又有了得分機會。

民進黨總統候選人賴清德晚間連趕台中市、台北市兩場造勢，他在台中高呼「用手中神聖的一票，跟馬前總統說『你錯了』」，並批評馬說要相信習近平，是刻意忽略九二共識已多次被習近平定調為一個中國原則、一國兩制的台灣方案，這並非台灣要走的道路，投侯友宜就等於投馬英九，但台灣要堅定走向世界，在民主的道路上持續壯大，而非走鎖進中國的回頭路，再度向極權主義低頭。

至於出席凱道造勢的蔡英文，雖並未提及「馬英九」，卻也談到了馬英九任內爆發的太陽花學運，她回顧，10年前退回服貿、捍衛民主的太陽花學運，50萬人也齊聚在這裡，謝謝大家10年前站出來，台灣才沒有陷進中國，「但是，10年後，不只支持服貿的政黨要回來了，也有人為了選舉，立場改變了，我要拜託大家，再站出來一次，守護台灣走向世界的路線」。

蔡英文也暗指馬英九執政成果說，「現在的我們，可以回到故鄉創生，可以走向世界發展，可以留在自己的國家安身立命，而不是像10年前，年輕人只能茫然步出校園，出社會的第一份薪水只有22K，甚至是仰息中國有沒有一絲機會」。

不僅如此，立委候選人王世堅也在凱道造勢登台痛批，馬英九要台灣人相信習近平，「他的講法是三八裝賢慧、老番癲啦！」立委候選人苗博雅喊話，現在時間又回到2014年，呼籲大家挺身而出捍衛台灣，希望公民力量再次站出來；立委候選人許淑華則罕見嚴詞斥責，要用選票下架「相信習近平的人」，相信所有台灣人不分黨派，都有守護台灣的心。