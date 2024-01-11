　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰觀察／民進黨倒數24小時催票密碼　「馬維拉」登板幫拉主Key

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，賴清德、蔡英文、蕭美琴三人同台凝聚支持者氣勢 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文（中）、賴清德（左）、蕭美琴（右）在凱道造勢同台，現場喊破20萬人齊聚。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉結果周六（13）就要揭曉，在最後關鍵催票時刻，前總統馬英九突拋出「相信習近平」一說，震撼政壇，同黨的總統候選人侯友宜連忙撇清「與我想法不同」，但選情恐已雪上加霜。誰能想到，馬在九局下急著登板當「救援投手」，卻丟了個大暴投，只能說不愧是被封為「馬維拉」的男人，就連民進黨今（11）晚間兩場造勢，馬也是存在感超強的「吸票機」。

馬英九近日接受外媒《德國之聲》專訪，《德國之聲》指出，九二共識在台灣越來越不受歡迎、特別是在年輕人，馬則認為，這與一般人都誤解九二共識有關，強調他擔任總統期間，九二共識是兩岸間非常重要的政治基礎，也是兩岸關係沒走向緊張之所在；但當被問到「您認為您可以信任習近平？」馬英九回應，就兩岸關係而言，必須相信他。

令人玩味的是，民進黨面對本屆總統大選，選戰前期便將兩岸外交議題定調為主軸，不斷端出「亡國感」和「抗中保台」神主牌，然而，今年外在國際局勢不若2020年，相較兩岸因素，包括居住正義在內的內政議題，恐怕更吸引選民注意，再者，當綠營不斷搬出「中國介選」回應在野質疑，卻讓「中國介選」這個詞彙，成為年輕世代製作梗圖、訕笑的素材。

不過，總是可以在關鍵時刻出場、被不少網友調侃為「台獨教父」的馬英九，依舊不改他「勇腳馬」的誠實作風，近日接受外媒專訪脫口「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，讓原本難靠打兩岸牌突破同溫層的民進黨，突然在九局下又有了得分機會。

民進黨總統候選人賴清德晚間連趕台中市、台北市兩場造勢，他在台中高呼「用手中神聖的一票，跟馬前總統說『你錯了』」，並批評馬說要相信習近平，是刻意忽略九二共識已多次被習近平定調為一個中國原則、一國兩制的台灣方案，這並非台灣要走的道路，投侯友宜就等於投馬英九，但台灣要堅定走向世界，在民主的道路上持續壯大，而非走鎖進中國的回頭路，再度向極權主義低頭。

至於出席凱道造勢的蔡英文，雖並未提及「馬英九」，卻也談到了馬英九任內爆發的太陽花學運，她回顧，10年前退回服貿、捍衛民主的太陽花學運，50萬人也齊聚在這裡，謝謝大家10年前站出來，台灣才沒有陷進中國，「但是，10年後，不只支持服貿的政黨要回來了，也有人為了選舉，立場改變了，我要拜託大家，再站出來一次，守護台灣走向世界的路線」。

蔡英文也暗指馬英九執政成果說，「現在的我們，可以回到故鄉創生，可以走向世界發展，可以留在自己的國家安身立命，而不是像10年前，年輕人只能茫然步出校園，出社會的第一份薪水只有22K，甚至是仰息中國有沒有一絲機會」。

不僅如此，立委候選人王世堅也在凱道造勢登台痛批，馬英九要台灣人相信習近平，「他的講法是三八裝賢慧、老番癲啦！」立委候選人苗博雅喊話，現在時間又回到2014年，呼籲大家挺身而出捍衛台灣，希望公民力量再次站出來；立委候選人許淑華則罕見嚴詞斥責，要用選票下架「相信習近平的人」，相信所有台灣人不分黨派，都有守護台灣的心。

ET快訊
快訊／冷氣團發威！「12縣市探10°C↓」
「一下子就射」36%台男撐不到1分鐘　醫推6招延遲高潮
丹妮婊姐男友下跪「真的I Do了」！　喜訊被爸已讀
《單身地獄3》女嘉賓「深V露背睡衣」太性感掀議！
王惠美一封信喊話公務員「挺身終結邪惡」　酸民進黨8年瓦解公務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選戰觀察／民進黨倒數24小時催票密碼　「馬維拉」登板幫拉主Key

快訊／賴清德：凱道見證威權走向民主　總統府是「民主堡壘」

快訊／不要分票！賴清德拋「4個保證」　一起為國家存續全力以赴

蔡英文喊民主路「不分綠藍白」都歡迎　「但不能迴轉也不能走回頭路」

蔡英文鞠躬感謝台灣人民8年支持　「擔任中華民國總統是我的光榮」

「生命鬥士」陳俊翰登凱道談踏入政壇契機　台下支持者忍不住落淚

快訊／「民進黨是最進步的團隊」　蕭美琴：阮是驕傲的台灣囡仔

王惠美一封信喊話公務員「挺身終結邪惡」　酸民進黨8年瓦解公務體系

國台辦批「蔡英文路線」台獨　陸委會籲：發展兩岸可接受互動之道

陳椒華晚間再發聲！力挺黃國昌：值得尊敬跟效尤

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

選戰觀察／民進黨倒數24小時催票密碼　「馬維拉」登板幫拉主Key

快訊／賴清德：凱道見證威權走向民主　總統府是「民主堡壘」

快訊／不要分票！賴清德拋「4個保證」　一起為國家存續全力以赴

蔡英文喊民主路「不分綠藍白」都歡迎　「但不能迴轉也不能走回頭路」

蔡英文鞠躬感謝台灣人民8年支持　「擔任中華民國總統是我的光榮」

「生命鬥士」陳俊翰登凱道談踏入政壇契機　台下支持者忍不住落淚

快訊／「民進黨是最進步的團隊」　蕭美琴：阮是驕傲的台灣囡仔

王惠美一封信喊話公務員「挺身終結邪惡」　酸民進黨8年瓦解公務體系

國台辦批「蔡英文路線」台獨　陸委會籲：發展兩岸可接受互動之道

陳椒華晚間再發聲！力挺黃國昌：值得尊敬跟效尤

過了30記憶、代謝都狂降？營養師曝「6大初老症狀」營養補充

伊朗通訊社：伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪

李現爆「帶網紅女友跟組拍戲」　半年前被揪多線索…後援會急澄清

阿曼灣一艘油輪遇「武裝人員登船」　船隻遭控制轉向伊朗

快訊／冷氣團發威！12縣市低溫特報「跌破10℃」　急凍範圍曝光

中國號稱最大固體運載火箭「引力一號」發射成功　創下10項新紀錄

選戰觀察／民進黨倒數24小時催票密碼　「馬維拉」登板幫拉主Key

順色搭配不會錯！范文芳教你「3大祕訣」提升穿搭高級感　

判准原住民身分證單列族名羅馬拼音　法官加料釋法「贊聲」恐惹議

丹妮婊姐男友下跪「真的I Do了」！　2周完成登記…喜訊被爸已讀

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

政治熱門新聞

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

快訊／媽媽罵高嘉瑜「肖查某難怪被人打到哭」　李彥秀道歉

快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！　「不會也不能支持柯文哲」

高嘉瑜市場拜票　李彥秀媽媽堵人狂罵「肖查某」、「被人打到哭」

喊話郭董「別為國民黨流淚」　前藍縣長千字文：是民進黨對苗栗伸援手

網傳郭台銘要求票投「侯康」公開信　郭辦：非郭辦發出已由律師處理

呱吉3建議籲投票：不要算計自己的票

宣明智承認　草擬郭台銘「挺侯康」公開信

快訊／馬英九「未受邀」出席選前之夜　國民黨：避免民進黨詆毀馬

直擊／「包圍景福門」空拍照曝！　賴清德凱道造勢湧破15萬支持者

網議陳水扁選前發「台灣的選擇」　他：1/13本來就是台灣人的選擇

王鴻薇車掃遇抗議　丈夫怒比「雙中指」回嗆、王要助理「把她錄起來」

馬英九自掏腰包「買2大報版面」：投侯康

快訊／趙少康喊話柯文哲　宣示「白不跟綠組聯合內閣、共推立法院長」

更多熱門

相關新聞

賴清德：見證威權到民主　總統府是民主堡壘

賴清德：見證威權到民主　總統府是民主堡壘

民進黨總統候選人賴清德今（11）晚間出席「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢活動。賴清德致詞時振臂疾呼說，以前這條路叫「介壽路」，現在叫「凱達格蘭大道」，這是一條從威權走向民主的道路，以前在這裡辦公的是獨裁者，現在在裡面辦公的是人民的公僕，已經成為一座「民主堡壘」，讓全世界知道台灣人民走向世界的期盼。

賴清德「4個保證」　籲為國家存續全力以赴

賴清德「4個保證」　籲為國家存續全力以赴

蔡英文喊民主路「不分綠藍白」都歡迎　「但不能迴轉也不能走回頭路」

蔡英文喊民主路「不分綠藍白」都歡迎　「但不能迴轉也不能走回頭路」

蔡英文鞠躬感謝台灣人民8年支持　「擔任中華民國總統是我的光榮」

蔡英文鞠躬感謝台灣人民8年支持　「擔任中華民國總統是我的光榮」

蕭美琴催票：民進黨是最進步的團隊

蕭美琴催票：民進黨是最進步的團隊

關鍵字：

2024總統2024賴清德蕭美琴馬英九

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

快訊／丹妮婊姐結婚黑人男友！

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

女大生趴床曬「飽滿圓蜜桃」　全讚爆極品

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面